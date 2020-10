Zomrel spevák a skladateľ Johnny Nash

Houston 7. októbra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel v utorok spevák, skladateľ, herec a producent Johnny Nash, ktorého najväčší hit I Can See Clearly Now sa v roku 1972 dostal až na prvé miesto americkej hitparády. Spevákovu smrť ohlásil jeho syn, informuje agentúra AP.



"Bol to úžasný otec a rodinne založený muž. Miloval ľudí a svet. Bude chýbať všetkým, ktorí ho poznali. Rodina bola preňho všetko," uviedol jeho Johnny Nash Jr pre bulvárny portál TMZ, informuje agentúra Reuters.



Nash zomrel prirodzenou smrťou vo svojom rodnom meste Houston v americkom štáte Texas, kde začal v 50. rokoch minulého storočia kariéru ako spevák a herec.



V polovici 60. rokov sa presunul na Jamajku, kde jeho tvorbu ovplyvnil hudobný žáner reggae. Nash mal úspech aj s pesničkami Boba Marleyho, ako Stir It Up a There are More Questions Than Answers, ktoré prespieval.



Spevákov posledný štúdiový album Here Again vyšiel v roku 1986. Počas zvyšku svojho života sa na verejnosti objavoval len zriedkavo. V rozhovore pre jamajské médiá uviedol, že radšej trávil čas so svojou rodinou.