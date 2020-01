Zomrela Elizabeth Wurtzelová, autorka memoárov Prozacový národ

New York 7. januára (TASR) – Americká spisovateľka Elizabeth Wurtzelová – autorka vysoko oceňovanej životopisnej knihy z roku 1994 "Prozacový národ" – zomrela v utorok v New Yorku. Mala 52 rokov. Informovali o tom americké médiá a následne tlačová agentúra AFP.



Príčinou úmrtia bola metastázovaná rakovina prsníkov, napísal denník New York Times s odvolaním sa na Wurtzelovej dlhoročného dobrého priateľa Davida Samuelsa.



Wurtzelová podstúpila dvojitú mastektómiu, ale rakovina prsníkov jej metastázovala do mozgu, uviedol podľa denníka Washington Post spisovateľkin manžel Jim Freed.



Autorka v roku 2015 oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu prsníka. V článku pre magazín Vice napísala, že je nositeľkou mutácie génov BRCA (BRCA - rakovina prsníkov).



Dodala však, že je to "nič" oproti tomu, ako sa liečila zo závislosti od drog - liečbu opísala ako "najťažšiu vec, do akej sa kedy pustila".



Wurtzelovej úprimná životopisná kniha "Prozacový národ: Mladá a depresívna v Amerike" vyšla, keď mala spisovateľka 27 rokov. Ocenili ju za to, že pritiahla pozornosť na klinickú depresiu a vyvolala v spoločnosti diskusie o tomto závažnom duševnom ochorení.



Kritici ocenili jej nič neskrývajúci štýl v diele nazvanom podľa antidepresíva Prozac, ktoré mala lekármi predpísané.



Autorkin podrobne opísaný boj o vlastné duševné zdravie a zápas s drogami otvorili aj cestu k vzniku celého literárneho žánru spovedných memoárov.



Literárna kritička denníka New York Times Michiko Kakutaniová v recenzii v septembri 1994 označila knihu za "trýznivú a zábavnú, pôžitkársku a sebapoznávaciu".



Prozacový národ má podľa kritičky surovú úprimnosť esejí Joan Didionovej, popudzujúci citový exhibicionizmus románu Sklenený zvon Sylvie Plathovej a suchý, temný humor piesne Boba Dylana.



Podľa knihy bol nakrútený celovečerný film, ktorý do kín uviedli v roku 2001 a hlavnú úlohu v ňom stvárnila Christina Ricciová.