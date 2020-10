Zomrela spisovateľka a pamätníčka holokaustu Ruth Klügerová

Viedeň 7. októbra (TASR) – Vo veku 88 rokov zomrela v utorok v Kalifornii po dlhej chorobe spisovateľka a literárna vedkyňa Ruth Klügerová pôvodom z Rakúska. Oceňovaná autorka sa preslávila najmä svojou feministickou memoárovou knihou z čias strávených v nacistických koncentračných táboroch. O jej úmrtí informovalo v stredu vo Viedni vydavateľstvo Zsolnay, píše agentúra DPA.



Klügerovej autobiografia z roku 1992, ktorá bola preložená do desiatich jazykov vrátane anglických verzií "Still Alive" (Stále nažive) a "Landscapes of Memory" (Krajiny pamäti) prezentuje feministický pohľad na holokaust a druhú svetovú vojnu. Autorka totiž zdôraznila skutočnosť, ako sa cieľom nacistických zločinov stávali práve ženy.



Klügerová sa narodila 30. októbra 1931 vo Viedni do rodiny židovského lekára a zdravotnej sestry. Spolu s matkou ju vo veku desať rokov deportovali do koncentračného tábora Terezín, neskôr do Auschwitz-Birkenau. Počas jedného z pochodov smrti sa im podarilo utiecť.



Po skončení druhej svetovej vojny emigrovala Klügerová v roku 1947 do Spojených štátov, kde neskôr vyštudovala knižničné štúdiá a germanistiku a stala sa odborníčkou na stredovekú literatúru, vysokoškolskou učiteľkou a literárnou kritičkou.



V roku 2016 sa prihovorila poslancom nemeckého parlamentu pri príležitosti spomienok na obete holokaustu. Pozvanie vtedy podľa vlastných slov prijala z dôvodu, že Nemecko prejavilo ústretový postoj voči utečencom zo Sýrie a iných krajín.



„Ako preživšia holokaustu bola presvedčivou a vplyvnou ženou, ktorá sa pevne postavila voči antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii," uviedol vo vyhlásení rakúsky prezident Alexander van der Bellen.