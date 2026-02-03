Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA zostrelili iránsky dron, ktorý sa priblížil k lodi v Arabskom mori

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Americká armáda od začiatku januára výrazne rozšírila svoju prítomnosť v regióne, a to aj nasadením lietadlovej lode USS Abraham Lincoln a jej sprievodnej flotily.

Autor TASR
Washington 3. februára (TASR) - Americká stíhačka F-35 zostrelila iránsky dron, ktorý sa priblížil k lietadlovej lodi USS Abraham Lincoln v Arabskom mori, oznámilo v utorok Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM). Pri incidente sa nezranil žiadny americký vojak a nebolo poškodené ani vybavenie. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Dron Šáhid-139 sa „agresívne priblížil“ k lietadlovej lodi s „nejasným zámerom“ a pokračoval v lete smerom k plavidlu aj napriek tomu, že americké sily podnikli „opatrenia“ na zmiernenie napätia, píše sa o e-mailovom vyhlásení CENTCOM. USS Abraham Lincoln sa v tom čase nachádzala asi 800 kilometrov od južného pobrežia Iránu.

K zostreleniu došlo len niekoľko hodín po inom incidente, pri ktorom sa menšie ozbrojené plavidlá iránskych Revolučných gárd podľa USA v Hormuzskom prielive priblížili k tankeru Stena Imperative plaviacemu sa pod americkou vlajkou s americkou posádkou. Tanker následne pomohla eskortovať americká vojnová loď.

Najnovšie udalosti sa stali v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil iránskemu vedeniu vojenskými údermi, čiastočne pre brutálne potlačenie protivládnych protestov. Medzičasom začal vyzývať Irán, aby uzavrel s USA novú dohodu o svojom jadrovom programe.

.

