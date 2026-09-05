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USA zostrelili od začiatku roka pozdĺž mexickej hranice 300 dronov
Mexický minister obrany Ricardo Trevilla tvrdí, že drony využívajú najmä pašeráci migrantov na vyhľadávanie miest pozdĺž hranice, kde nie sú prítomné žiadne poriadkové sily.
Autor TASR
Mexiko 5. septembra (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že od začiatku roka 2026 zostrelili pozdĺž mexickej hranice viac než 300 dronov prevádzkovaných kartelmi. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Severné velenie ozbrojených síl USA (USNORTHCOM), ktoré zastrešuje obranu Spojených štátov a susedných krajín, spojilo tieto drony s obchodom s drogami, pričom nemenovalo žiadnu konkrétnu zločineckú skupinu.
Velenie spresnilo, že len v priebehu augusta zostrelilo 100 dronov, neuviedlo však, na ktorej strane hranice k zásahom došlo. Americká armáda uviedla, že tieto zariadenia používajú „nadnárodné kriminálne organizácie na podporu nezákonnej cezhraničnej činnosti vrátane pašeráckych operácií a sledovania príslušníkov bezpečnostných zložiek a armády“.
Mexický minister obrany Ricardo Trevilla tvrdí, že drony využívajú najmä pašeráci migrantov na vyhľadávanie miest pozdĺž hranice, „kde nie sú prítomné žiadne poriadkové sily“. Bezpilotné lietadlá však kartely využívajú aj na útoky proti rivalom alebo štátnym orgánom. V októbri minulého roka zaútočil dron naložený výbušninami na budovu prokuratúry v mexickom meste Tijuana na hraniciach s USA. Útok vtedy spôsobil materiálne škody, no nevyžiadal si žiadne obete, dodáva AFP.
Severné velenie ozbrojených síl USA (USNORTHCOM), ktoré zastrešuje obranu Spojených štátov a susedných krajín, spojilo tieto drony s obchodom s drogami, pričom nemenovalo žiadnu konkrétnu zločineckú skupinu.
Velenie spresnilo, že len v priebehu augusta zostrelilo 100 dronov, neuviedlo však, na ktorej strane hranice k zásahom došlo. Americká armáda uviedla, že tieto zariadenia používajú „nadnárodné kriminálne organizácie na podporu nezákonnej cezhraničnej činnosti vrátane pašeráckych operácií a sledovania príslušníkov bezpečnostných zložiek a armády“.
Mexický minister obrany Ricardo Trevilla tvrdí, že drony využívajú najmä pašeráci migrantov na vyhľadávanie miest pozdĺž hranice, „kde nie sú prítomné žiadne poriadkové sily“. Bezpilotné lietadlá však kartely využívajú aj na útoky proti rivalom alebo štátnym orgánom. V októbri minulého roka zaútočil dron naložený výbušninami na budovu prokuratúry v mexickom meste Tijuana na hraniciach s USA. Útok vtedy spôsobil materiálne škody, no nevyžiadal si žiadne obete, dodáva AFP.