USA zredukujú svoju vojenskú prítomnosť na východnom krídle NATO
Rumunský rezort obrany uvádza, že toto rozhodnutie očakával a v krajine ostane naďalej nasadených približne 1000 amerických vojakov.
Autor TASR
Bukurešť 29. októbra (TASR) - Rumunské ministerstvo obrany v stredu uviedlo, že Spojené štáty informovali Rumunsko aj iných spojencov v Severoatlantickej aliancii o pláne zredukovať počet amerických vojakov nasadených na východnom krídle NATO. Zdroje spravodajských portálov Romania Journal a g4media.ro uvádzajú, že znižovanie počtu amerických jednotiek by sa malo týkať aj Slovenska, Bulharska a Maďarska. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP, Bloomberg a Agerpres.
„Spojené štáty sa rozhodli pozastaviť striedanie brigády v Európe, ktorá mala jednotky v niekoľkých krajinách,“ uviedol rumunský rezort obrany vo vyhlásení. Zníženie počtu vojakov sa bude týkať brigády nasadenej na leteckej základni Mihail Kogalniceanu pri pobreží Čierneho mora.
Európski spojenci už boli informovaní administratívou prezidenta Donalda Trumpa, že budú musieť prevziať väčšiu zodpovednosť za svoju vlastnú bezpečnosť, pretože Spojené štáty sa v súčasnosti viac zameriavajú na svoje vlastné hranice a indo-pacifický región.
Rumunský rezort obrany uvádza, že toto rozhodnutie očakával a v krajine ostane naďalej nasadených približne 1000 amerických vojakov. „Rozhodnutie zohľadnilo skutočnosť, že NATO posilnilo svoju prítomnosť a činnosť na východnom krídle, čo Spojeným štátom umožňuje prispôsobiť svoju vojenskú pozíciu v regióne,“ dodal.
Napriek obavám z možného obmedzenia vojenskej prítomnosti Spojených štátov na východnej hranici NATO prezident Trump v septembri vyhlásil, že Washington by mohol zvýšiť počet svojich vojakov nasadených v Poľsku.
