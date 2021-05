USA zrejme opäť zablokujú návrh rezolúcie ku kríze na Blízkom východe

New York 19. mája (TASR) - Spojené štáty naznačili, že nepodporia návrh rezolúcie požadujúcej zastavenie izraelsko-palestínskych násilností a ochranu civilistov, ktorú v utorok Francúzsko predložilo Bezpečnostnej rade (BR) OSN. Podľa USA to totiž môže podkopať snahu o deeskaláciu tejto krízy. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"Jasne sme deklarovali, že sa zameriavame na intenzívne diplomatické úsilie zamerané na ukončenie násilia, a tiež to, že nepodporíme kroky, ktoré podľa nás podkopávajú snahu o deeskaláciu," uviedla americká veľvyslankyňa pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Podľa AFP tieto slová naznačujú, že Washington je návrh spomínanej rezolúcie pripravený opäť zablokovať.



Francúzsko predložilo spomínanú rezolúciu spolu s Egyptom a Jordánskom. Trojica krajín sa na nej dohodla počas videokonferencie, na ktorej sa zúčastnili jordánsky kráľ Abdalláh II. a prezidenti Egypta a Francúzska - Abdal Fattáh Sísí a Emmanuel Macron.



Spojené štáty zablokovali prijatie spoločného vyhlásenia BR OSN k súčasnej kríze na Blízkom východe už trikrát v priebehu posledných dní. Ich návrhy vypracovali Čína, Tunisko a Nórsko.



Americký prezident Joe Biden telefonoval v stredu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a povedal mu, že ešte v priebehu dňa očakáva "významnú deeskaláciu" konfliktu medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Palestínski militanti ostreľujú raketami Izrael už deviaty deň. Izraelská armáda reaguje leteckými a delostreleckými útokmi na ciele v pásme Gazy. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva prišlo v Gaze o život najmenej 219 ľudí. Na izraelskej strane doposiaľ zahynulo 12 ľudí. Relatívne nižší počet obetí súvisí aj s tým, že veľkú časť rakiet vypálených z Gazy zachytí izraelský systém protivzdušnej obrany Železná kupola.