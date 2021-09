USA zrejme prijmú vyše 50.000 ľudí privezených z Afganistanu

Washington 3. septembra (TASR) - Americká vláda očakáva, že na územie USA prijme vyše 50.000 ľudí privezených leteckým mostom z Afganistanu. V piatok to oznámil minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Mayorkas na tlačovej konferencii novinárom naznačil, že tento počet môže ešte stúpnuť, pričom evakuáciu označil za "bezprecedentnú".



Dodal, že USA už priviezli z Afganistanu od pádu Kábulu v polovici augusta vyše 40.000 ľudí.



Približne štvrtina z tých, čo zatiaľ prišli, sú občania USA alebo obyvatelia s trvalým pobytom. Zvyšok podľa ministra tvoria ľudia, ktorí dostali osobitné prisťahovalecké víza pre Afgancov, keďže pracovali pre USA alebo NATO ako tlmočníci či v iných zamestnaniach.



V tejto skupine sú aj ľudia, ktorí požiadali o víza, ale ešte ich nedostali, a tí, ktorí sú za vlády radikálneho hnutia Taliban pokladaní za "zraniteľných".



V poslednej skupine sú i ženy, deti a členovia občianskej spoločnosti, doplnil Mayorkas.



Minister, ktorý prišiel do USA ako detský utečenec z Kuby spolu so svojou rodinou, sa vyjadroval s hrdosťou o evakuačných snahách. Vyhlásil, že počet prijatých ľudí môže prekročiť 50.000.



Mayorkas ešte dodal, že všetci títo ľudia vstupujúci do USA prejdú na mnohých tranzitných bodoch bezpečnostnou previerkou a lekárskymi prehliadkami, kde ich otestujú na ochorenie COVID-19 a ponúknu im vakcínu.