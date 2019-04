USA zrejme vyšlú k hraniciam s Mexikom ďalších 300 svojich vojakov

K americko-mexickej hranici vyslal Pentagón už približne 2900 vojakov v aktívnej službe.

Washington 27. apríla (TASR) - Americké ministerstvo obrany (Pentagón) pravdepodobne vyšle na hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom ďalších približne 300 príslušníkov svojich ozbrojených síl, ktorí by pri plnení svojej úlohy mohli prichádzať do priameho kontaktu s migrantmi. Informovala o tom v piatok agentúra AP s odvolaním sa na amerických predstaviteľov.



Charles Summers, hovorca amerického ministra obrany Patricka Shanahana, uviedol, že Shanahan by mal schváliť príslušný návrh, ktorý vznikol v reakcii na výzvu ministerstva vnútornej bezpečnosti USA na ďalšiu vojenskú pomoc.



Summer spresnil, že príslušný návrh by zahŕňal "úpravu" súčasnej politiky zameranej na vyvarovania sa priameho kontaktu s migrantmi na hranici s Mexikom. Kontakt by však bol potrebný na plnenie úloh, ako je poskytovanie stravy, právna pomoc a preprava zadržaných migrantov.



K americko-mexickej hranici vyslal Pentagón už približne 2900 vojakov v aktívnej službe. Na hranici tiež pôsobí aj zhruba 2000 príslušníkov Národnej gardy. Vojaci majú plniť širokú škálu úloh, nemajú sa však dostávať do priameho kontaktu s migrantmi snažiacimi sa prekročiť hranicu s Mexikom.



O príslušnom návrhu ako prvý informoval denník The Washington Post.