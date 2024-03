USA zriadia v Pásme Gazy dočasný prístav, chcú tadiaľ dovážať pomoc

Washington 7. marca (TASR) - Americká armáda plánuje zriadiť dočasný prístav v Pásme Gazy, cez ktorý chce prepravovať pomoc na toto obliehané územie. Podľa agentúry AFP to má oznámiť prezident Joe Biden vo svojej štvrtkovej správe o stave únie na pôde Kongresu. TASR prevzala túto informáciu z agentúry AFP.



Do Pásma Gazy však americkí vojaci nevstúpia, ale ostanú na mori. Do prepravy pomoci sa zapoja iní spojenci.



"Nečakáme na Izraelčanov. Toto je chvíľa, keď majú Američania ukázať svoje vodcovstvo," povedal novinárom jeden z amerických predstaviteľov. Agentúra AFP pripomína, že Biely dom je čoraz frustrovanejší z izraelského odmietania vpustiť do Pásma Gazy viac pomoci.



Podľa jedného z amerických predstaviteľov bude mať prístav dočasné mólo, cez ktoré vyložia ekvivalent stoviek kamiónov s pomocou. Sprevádzkovanie dočasného prístavu však môže trvať niekoľko týždňov. Náklad by mal do Gazy prichádzať prostredníctvom námorného koridoru, ktorým sa bude pomoc dopravovať z cyperského prístavu Larnaka.



Americkí predstavitelia nešpecifikovali, ako bude bez amerického personálu prístav fungovať, ale naznačili, že na pobreží budú zapojení "partneri a spojenci", ako aj OSN a humanitárne organizácie. Zároveň dodali, že USA o zámere informovali aj Izrael a budú s ním spolupracovať na jeho bezpečnostných požiadavkách.



Prezident USA Joe Biden čelí narastajúcej kritike doma aj v zahraničí z dôvodu podpory Izraela v konflikte, v ktorom počet obetí prudko narastá a zvyšuje sa hrozba hladomoru v Pásme Gazy. Biden minulý týždeň nariadil, aby do obliehaného Pásma Gazy USA začali letecky zhadzovať humanitárnu pomoc. V utorok v tejto súvislosti dodal, že apeluje na Izrael, aby do enklávy pustil ešte viac pomoci.