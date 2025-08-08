< sekcia Zahraničie
USA zriaďujú centrum pre migrantov na vojenskej základni v Texase
Kapacita tohto zariadenia bude až do 5000 osôb.
Autor TASR
Washington 8. augusta (TASR) - Spojené štáty zriaďujú na vojenskej základni Fort Bliss v štáte Texas záchytné centrum pre migrantov. Oznámil to vo štvrtok Pentagón, podľa ktorého bude kapacita tohto zariadenia až do 5000 osôb. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Od polovice júla sme začali pracovať na zriadení záchytného centra na základni Fort Bliss. Odvtedy sa začalo s prácami na zaistení počiatočnej kapacity pre zadržanie 1000 nelegálnych migrantov, pričom počiatočná kapacita bude pravdepodobne dosiahnutá v polovici až koncom augusta,“ uviedla hovorkyňa amerického ministerstva obrany Kingsley Wilsonová. Dodala, že kapacitu rozšíria na 5000 miest v priebehu nasledujúcich týždňov a mesiacov.
AFP konštatuje, že americký prezident Donald Trump si boj proti nelegálnej migrácii stanovil za prioritu svojho druhého funkčného obdobia. Snahy Trumpovej administratívy obmedziť nelegálnu migráciu zahŕňajú aj razie imigračných úradov, zatýkanie a deportácie. Reuters informuje, že počet migrantov zadržaných imigračným úradom (ICE) dosiahol v uplynulých týždňoch rekordné úrovne. Podľa údajov ICE tento úrad zadržal k 27. júlu približne 57.000 osôb.
Podľa AFP to nebude po prvý raz počas súčasnej Trumpovej vlády, čo USA vyžijú vojenskú základňu na zadržiavanie migrantov. Tento rok totiž šéf Bieleho domu nariadil prípravu „zariadenia pre migrantov“ pre 30.000 osôb na základni Guantánamo na Kube.
Súd nariadil pozastavenie výstavby v záchytnom centre „Aligátorí Alcatraz“
Americká federálna sudkyňa vo štvrtok nariadila dočasné pozastavenie ďalšej výstavby záchytného centra pre migrantov na Floride, známom tiež pod prezývkou „Aligátorí Alcatraz“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Sudkyňa Kathleen Williamsová nariadila dvojtýždňové pozastavenie výstavby v rámci žaloby, ktorú proti administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa podali dve organizácie na ochranu prírody. Centrum podľa nich ohrozuje tamojší ekosystém a bolo postavené narýchlo, a to bez vykonania požadovaných štúdií o vplyve na životné prostredie.
Spomínaný tábor sa nachádza na opustenom letisku uprostred mangrovníkových lesov, močiarov a trávnatých porastov, ktoré spolu tvoria chránenú oblasť Everglades. Národný park je známy najmä vďaka veľkému počtu aligátorov, ktoré tu nachádzajú svoje prirodzené prostredie. Ich populácia sa odhaduje na približne 200.000.
Toto záchytné centrum môže napriek nariadeniu sudkyne naďalej ubytovávať zadržaných migrantov. Nariadenie sa totiž týka iba ďalšej výstavby centra pre migrantov.
Šéf Bieleho domu v júli navštívil toto centrum, a podľa AFP žartoval, že aligátory budú slúžiť ako strážcovia zariadenia.
Záchytné centrum je predmetom aj ďalšej žaloby, podľa ktorej nemajú zadržaní migranti umožnený prístup k právnikom a sú držaní bez vznesenia obvinení, objasňuje AFP.
