USA zriaďujú komisiu na zhodnotenie zlyhaní v Afganistane

Washington 16. decembra (TASR) - Americký Kongres v stredu odhlasoval vytvorenie komisie, ktorá zhodnotí zlyhania v 20-ročnej vojne v Afganistane, ktorá sa skončila víťazstvom radikálneho hnutia Taliban. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Taliban sa rýchlo chopil moci po augustovom stiahnutí amerických vojakov z Afganistanu.



Komisia je súčasťou ročného balíka peňazí na obranu vo výške 768 miliárd dolárov, ktorý schválil Senát pomerom hlasov 89 k 10, predtým ho podobne drvivou väčšinou hlasov minulý týždeň schválila aj Snemovňa reprezentantov.



Prezident Joe Biden - ktorý urobil sporný krok a v auguste stiahol amerických vojakov z Afganistanu, aby ukončil najdlhšiu vojnu Ameriky - podľa očakávania tento zákon o národnej obrane podpíše.



Komisia o Afganistane bude pozostávať zo 16 členov vymenovaných dvoma hlavnými politickými stranami a dostala aj konečný termín na predloženie prvej správy - do roka od svojho prvého stretnutia. Záverečnú správu musí odovzdať do troch rokov.



"Komisia urobí komplexné hodnotenie vojny v Afganistane a vypracuje odporúčania pre budúce operácie s taktickými a strategickými ponaučeniami z tejto vojny, vrátane dopadu zvýšeného a zníženého počtu vojakov a pevne stanovených konečných termínov," uvádza sa v legislatíve.



Prezident Barack Obama po nástupe do úradu v roku 2009 vyslal do Afganistanu desaťtisíce vojakov, ale neskôr väčšinu z nich stiahol.



Administratíva jeho nástupcu Donalda Trumpa vyrokovala s Talibanom dohodu, ktorá stanovala máj 2021 ako čas pre odchod amerických vojakov z krajiny.



Komisia sa bude takisto zaoberať spustením vojny za vlády Georgea W. Busha, ako aj americkou politikou voči Afganistanu pred rokom 2001. Práve útoky z 11. septembra v ten rok zapríčinili americkú inváziu do Afganistanu, ktorej výsledkom bol pád vtedajšieho brutálneho režimu Talibanu.



Nová legislatíva o národnej obrane takisto obnovuje silnú kongresovú podporu Taiwanu, v období, keď stúpa napätie medzi USA a Čínou. Tá vyhlasuje demokratický ostrovný štát s vlastnou vládou za svoje územie a očakáva znovuzjednotenie s ním.



Tento zákon zvyšuje výdavky USA na obranu oproti vlaňajšku o 28 miliárd dolárov, väčšinu tohto zvýšenia však nežiadala Bidenova administratíva.



Výdavky zahŕňajú aj zvýšenie platov o 2,7 percenta pre príslušníkov ozbrojených síl a civilných zamestnancov na ministerstve obrany.