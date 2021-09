USA zrušia obmedzenia pre zaočkovaných cestujúcich z EÚ a Británie

Washington 20. septembra (TASR) - Spojené štáty od novembra zrušia obmedzenia vstupu na svoje územie pre plne zaočkovaných cestujúcich z Európskej únie a Británie. Informovala o tom v pondelok televízia CNN s odvolaním sa na svoje zdroje.



Biely dom sa má k záležitosti vyjadriť ešte v priebehu pondelka. Informáciu priniesol ako prvý britský denník Financial Times.



Ako pripomína CNN, zrušenie obmedzení pre plne zaočkovaných cestujúcich poteší tisíce Európanov, ktorí majú príbuzných v USA a pre covidové obmedzenia sa s nimi nemohli stretnúť od začiatku pandémie.



Podľa americkej televízie ide o ústretový krok zo strany administratívy prezidenta Joea Bidena s cieľom napraviť pošramotené vzťahy s EÚ okrem iného v súvislosti so stiahnutím vojsk z Afganistanu. Vzťahy medzi Washingtonom a Parížom zase narušilo minulotýždňové rozhodnutie austrálskej vlády odstúpiť od zmluvy na dodávku francúzskych ponoriek a namiesto toho nadviazať partnerstvo s USA a Britániou.



Uvoľnenie reštrikcií pomôže aj firmám podnikajúcim v cestovnom ruchu, ktoré za týmto účelom výrazne lobovali u americkej vlády.



Prvé obmedzenia pre vstup do krajiny zaviedli USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa pre cestujúcich z Číny, a to ešte v januári 2020. Neskôr na zoznam pridali aj štáty Schengenského priestoru, Brazíliu, Juhoafrickú republiku a Indiu. Uzavreli aj hranice s Kanadou a Mexikom.



Trumpov nástupca Biden ponechal v platnosti zákaz vstupu do krajiny pre cestujúcich z EÚ, ktorých cestu úrady nekvalifikovali ako nevyhnutnú. Ako dôvod pritom uvádzal šírenie nákazlivejšieho koronavírusového variantu delta. So situáciou však čoraz častejšie vyjadrovali nespokojnosť viacerí európski lídri, poukazujúc, že ich krajinám sa podarilo potlačiť nákazu rozsiahlym očkovaním. Okrem toho, obmedzenia zo strany USA sa netýkali niektorých krajín s horšou epidemiologickou situáciou.



EÚ otvorila svoje hranice pre Američanov v júni, avšak v auguste opätovne vyradila Spojené štáty zo zoznamu bezpečných krajín, ktorých občania sa nemusia podrobiť karanténe alebo testovaniu. Podľa CNN k tomu prispel fakt, že USA sa v tomto ohľade nesprávali recipročne.