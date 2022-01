USA zrušili desiatky letov čínskych leteckých spoločností

Washington 22. januára (TASR) - Spojené štáty v piatok zrušili 44 letov do USA, ktoré prevádzkujú čínske letecké spoločnosti. Ide o odvetné opatrenie voči čínskym úradom, ktoré zrušili lety amerických aerolínií. Informovala o tom agentúra AP.



Rozhodnutie amerického ministerstva dopravy o zrušení letov zasiahne štyri čínske letecké spoločnosti: Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines a Xiamen Airlines. Postihnuté lety boli pôvodne naplánované v období od 30. januára do 29. marca tohto roka.



Americké ministerstvo dopravy sa od začiatku pandémie dostalo do sporu s Čínou pre letecké služby. Čínsky regulačný úrad pre letectvo v uplynulých týždňoch zrušil lety do Číny prevádzkované americkými spoločnosťami Delta Air Lines, United Airlines a American Airline po tom, ako mali pasažieri z predchádzajúcich letov pozitívne testy na koronavírus.



USA tvrdia, že konanie Číny porušuje dohodu medzi týmito dvomi krajinami o leteckej doprave.