Plne zaočkovaní cudzinci môžu do USA pricestovať bez obmedzení

Washington 8. novembra (TASR) - V Spojených štátoch prestali od pondelka platiť cestovné obmedzenia pre plne zaočkovaných cestujúcich z množstva krajín vrátane Mexika, Kanady a väčšiny európskych štátov. Zrušili sa tak prísne reštrikcie, ktoré v USA pre cudzincov platili od marca 2020.



Plne zaočkovaní cudzinci môžu teraz do USA pricestovať ako pozemnou, tak aj leteckou dopravou. Musia však mať so sebou potvrdenie o vakcinácii. S výnimkou Mexika a Kanady sa musia aj preukazovať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, píše agentúra AP.



Akceptované budú pritom len očkovacie látky schválené americkým Úradom pre kontrolu liečiv (FDA) alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). To aktuálne platí pre vakcíny od spoločností Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm a Sinovac.



Cestujúci sa musia aerolíniám preukazovať potvrdením o očkovaní a tiež preukazom totožnosti, pričom v prípade podvodu, ako napríklad nezhôd v týchto dokladoch, im hrozia pokuty do výšky takmer 35.000 dolárov. Letecké spoločnosti budú zároveň zbierať údaje potrebné na tzv. trasovanie kontaktov svojich pasažierov.



AP uvádza, že aerolínie očakávajú príval cestujúcich z Európy i ďalších krajín. Analytická Firma Cirium informovala, že letecké firmy rátajú s tým, že v novembri dôjde v porovnaní s októbrom k približne 21-percentnému nárastu letov medzi Britániou a USA. Uvoľnenie obmedzení bude mať tiež značný vplyv na cestovanie cez hranice USA s Mexikom či Kanadou, na ktorých bolo prechádzanie v oboch smeroch až do pandémie bežným denným javom, uvádza AP.



Očkovanie vyžadujú Spojené štáty od pondelka pri cestách, ktoré nie sú považované za nevyhnutné, ako napríklad pri návštevách príbuzných či turizme. Do krajiny však ešte stále môžu z "nevyhnutných dôvodov" prichádzať aj nezaočkovaní zahraniční cestujúci, rovnako, ako to bolo posledný rok a pol.