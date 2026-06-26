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USA zrušili isté sankcie voči Venezuele pre záchranné operácie
Do Venezuely, kde žije takmer 30 miliónov ľudí a ktorej ekonomika už roky prechádza krízou, začala postupne prúdiť medzinárodná pomoc.
Autor TASR
Washington 26. júna (TASR) - Spojené štáty na štyri mesiace zrušili viaceré sankcie voči Venezuele, ktorú zasiahli dve silné zemetrasenia. Vyplýva to z povolenia, ktoré vo štvrtok večer vydalo americké ministerstvo financií. Podľa vyhlásenia americkej vlády má toto rozhodnutie uľahčiť záchranné a humanitárne operácie v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Všetky transakcie súvisiace s humanitárnou pomocou po zemetraseniach vo Venezuele sú povolené do 23. októbra“, uviedlo ministerstvo.
Do Venezuely, kde žije takmer 30 miliónov ľudí a ktorej ekonomika už roky prechádza krízou, začala postupne prúdiť medzinárodná pomoc.
Podľa Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) už do krajiny dorazili záchranné tímy z Čile, Kolumbie, Mexika, Salvádora, Švajčiarska, Talianska a aj samotných Spojených štátov.
Svoje tímy vysielajú aj Británia, Česká republika, Ekvádor, Francúzsko, Holandsko, Jordánsko, Katar, Nemecko a Španielsko. Svoj záchranný tím do Venezuely tento víkend vyšle aj Slovensko.
Washington v minulosti uvalil na Venezuelu rozsiahle ekonomické sankcie v snahe vyvinúť tlak na ľavicovú vládu vtedajšieho prezidenta Nicolása Madura, ktorého Spojené štáty obvinili z narkoterorizmu a ďalších trestných činov.
Odvtedy, čo americké sily v januári zajali Madura, sa vzťahy s Caracasom výrazne zlepšili, konštatuje AFP.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny.
Počet obetí medzičasom stúpol na 920. Zranených je približne 3360 ľudí.
„Všetky transakcie súvisiace s humanitárnou pomocou po zemetraseniach vo Venezuele sú povolené do 23. októbra“, uviedlo ministerstvo.
Do Venezuely, kde žije takmer 30 miliónov ľudí a ktorej ekonomika už roky prechádza krízou, začala postupne prúdiť medzinárodná pomoc.
Podľa Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) už do krajiny dorazili záchranné tímy z Čile, Kolumbie, Mexika, Salvádora, Švajčiarska, Talianska a aj samotných Spojených štátov.
Svoje tímy vysielajú aj Británia, Česká republika, Ekvádor, Francúzsko, Holandsko, Jordánsko, Katar, Nemecko a Španielsko. Svoj záchranný tím do Venezuely tento víkend vyšle aj Slovensko.
Washington v minulosti uvalil na Venezuelu rozsiahle ekonomické sankcie v snahe vyvinúť tlak na ľavicovú vládu vtedajšieho prezidenta Nicolása Madura, ktorého Spojené štáty obvinili z narkoterorizmu a ďalších trestných činov.
Odvtedy, čo americké sily v januári zajali Madura, sa vzťahy s Caracasom výrazne zlepšili, konštatuje AFP.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Neďaleko epicentra v Moróne v štáte Carabobo sa zrútili domy a obyvatelia sú bez vody a elektriny.
Počet obetí medzičasom stúpol na 920. Zranených je približne 3360 ľudí.