USA zrušili obmedzenia na lety nad Karibským morom

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Washington 4. januára (TASR) - Spojené štáty v sobotu večer zrušili obmedzenia na lety vo vzdušnom priestore nad Karibským morom. Komerčné lety v tejto oblasti boli zakázané počas vojenskej operácie USA, ktorá v sobotu viedla k zajatiu venezuelského prezidenta Nicolása Madura.

V nedeľu o tom informovala agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Madura a jeho manželku previezli vrtuľníkom do New Yorku, kde čelia obvineniam z obchodovania s drogami a zbraňami.

Americký minister dopravy Sean Duffy v príspevku na platforme X uviedol, že pôvodné obmedzenia vypršali o 00:00 h miestneho času (06:00 h SEČ) a lety sa obnovili podľa plánu.

Letecké spoločnosti sú informované a rýchlo aktualizujú svoje letové poriadky,“ dodal Duffy.

Federálny úrad pre letectvo USA (FAA) v sobotu upozornil komerčné letecké spoločnosti, aby sa vyhýbali vzdušnému priestoru nad Karibikom, pričom sa odvolal na „potenciálne nebezpečnú situáciu“. V oznámení sa uvádzalo, že o uzavretí vzdušného priestoru bolo rozhodnuté z dôvodu „rizík pre bezpečnosť letu spojených s prebiehajúcou vojenskou aktivitou“.
