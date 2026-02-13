< sekcia Zahraničie
USA zrušili pobočku DEA v Dominikánskej republike, dôvodom je korupcia
V novembri minulého roka krajina oznámila, že povolí USA využívať leteckú základňu a letisko v rámci amerických protidrogových operácií.
Autor TASR
Santo Domingo 12. februára (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že zatvárajú svoju pobočku Úradu pre kontrolu drog (DEA) v Dominikánskej republike z dôvodu bližšie nešpecifikovaných obvinení z korupcie. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Nebudem tolerovať ani náznak korupcie kdekoľvek na veľvyslanectve, ktoré vediem. Z tohto dôvodu dnes oznamujem zatvorenie pobočky DEA v Santo Domingu až do odvolania,“ uviedla veľvyslankyňa USA v Dominikánskej republike Leah Camposová na platforme X.
„Korupcia nemá miesto v americkej vláde ani v žiadnej inej vláde... Využívanie svojej úradnej funkcie na osobný prospech je odporné a hanebné porušenie verejnej dôvery,“ dodala veľvyslankyňa bez akýchkoľvek ďalších podrobností.
Dominikánsky minister zahraničných vecí Roberto Álvarez uviedol, že Camposová mu povedala, že uzavretie bolo vyvolané „vnútorným vyšetrovaním na jej veľvyslanectve“. Pre AFP doplnil, že toto opatrenie „kategoricky nemá žiadnu súvislosť s dominikánskou vládou ani žiadnym dominikánskym úradníkom“.
AFP vysvetľuje, že Dominikánska republika sa snaží prezentovať ako spojenec Spojených štátov v boji proti obchodovaniu s drogami.
V novembri minulého roka krajina oznámila, že povolí USA využívať leteckú základňu a letisko v rámci amerických protidrogových operácií. Toto oznámenie prišlo počas návštevy amerického ministra obrany Petea Hegsetha v metropole Dominikánskej republiky. Hegseth vtedy potvrdil „dočasné nasadenie amerických vojakov a lietadiel“ v krajine a dodal, že Washington berie protidrogovú misiu „smrteľne vážne“.
