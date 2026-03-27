USA zrušili sankcie na niektoré bieloruské spoločnosti

Washington 27. marca (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok zrušila sankcie voči viacerým finančným spoločnostiam prepojených s Bieloruskom a podnikom, ktoré sa venujú ťažbe a spracovaniu draselných solí. Tie sú dôležitou zložkou v hnojivách. Podľa agentúry AP ide o najnovší znak zlepšujúcich sa vzťahov medzi oboma krajinami, informuje TASR.

Vojna USA proti Iránu zastavila vývoz dusíkatých hnojív vyrábaných v krajinách Perzského zálivu a obmedzila prístup poľnohospodárov k základným zložkám hnojív. V dôsledku prudkého nárastu cien si niektorí americkí poľnohospodári teraz nemôžu dovoliť hnojivá kúpiť.

Trump počas zasadnutia kabinetu uviedol, že plánuje zaviesť „celú škálu“ opatrení „na podporu amerických poľnohospodárov“.

Začiatkom marca sa zároveň bieloruský prezident Alexandr Lukašenko stretol v Minsku s Trumpovým osobitným vyslancom pre Bielorusko Johnom Coaleom a nariadil prepustenie 250 politických väzňov v rámci dohody s Washingtonom o zmiernení niektorých sankcií zo strany USA.
