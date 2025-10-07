< sekcia Zahraničie
USA zrušili sankcie na vplyvného paraguajského exprezidenta Cartesa
Prezidentom Paraguaja bol medzi rokmi 2013 a 2018 a mnoho ľudí ho považuje za politického mentora súčasného prezidenta Santiaga Peňu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Asunción 7. októbra (TASR) - Bývalý paraguajský prezident Horacio Cartes v pondelok oznámil, že Úrad pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) amerického ministerstva financií zrušil sankcie, ktoré na neho uvalil pred dvoma rokmi pre podozrenie z účasti na korupcii. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Exprezidentovo meno a názvy niektorých jeho spoločností zároveň zmizli zo zoznamu takzvaných „osôb so špeciálnym označením“ na webstránkach OFAC. Úrad ich na niekdajšiu hlavu Paraguaja uvalil v roku 2023 pre údajnú „bujnejúcu korupciu“. „S pokorou a spokojnosťou prijímam správy o zrušení sankcií OFAC, ktoré ma zaťažovali,“ napísal Cartes na sociálnej sieti X.
Prezidentom Paraguaja bol medzi rokmi 2013 a 2018 a mnoho ľudí ho považuje za politického mentora súčasného prezidenta Santiaga Peňu. Cartes stále predsedá vládnucej strane Colorado a v tamojšej vláde má značný vplyv.
Spojené štáty paraguajského exprezidenta obvinili z korupcie pred, počas i po konci jeho mandátu. Navyše podľa nich Cartes v záujme vlastnej ochrany bránil vyšetrovaniu významného medzinárodného zločinu.
„Vyjadrujem uznanie vláde Spojených štátov na čele s prezidentom Donaldom Trumpom za to, že po preskúmaní všetkých relevantných okolností a dôvodov mojej obhajoby konala objektívne a spravodlivo,“ uviedol Cartes.
„Vítame toto rozhodnutie vlády Spojených štátov a potvrdzujeme náš záväzok ešte užšie (s nimi) spolupracovať,“ reagoval na oznámenie o stiahnutí sankcií v pondelok Peňa.
Exprezidentovo meno a názvy niektorých jeho spoločností zároveň zmizli zo zoznamu takzvaných „osôb so špeciálnym označením“ na webstránkach OFAC. Úrad ich na niekdajšiu hlavu Paraguaja uvalil v roku 2023 pre údajnú „bujnejúcu korupciu“. „S pokorou a spokojnosťou prijímam správy o zrušení sankcií OFAC, ktoré ma zaťažovali,“ napísal Cartes na sociálnej sieti X.
Prezidentom Paraguaja bol medzi rokmi 2013 a 2018 a mnoho ľudí ho považuje za politického mentora súčasného prezidenta Santiaga Peňu. Cartes stále predsedá vládnucej strane Colorado a v tamojšej vláde má značný vplyv.
Spojené štáty paraguajského exprezidenta obvinili z korupcie pred, počas i po konci jeho mandátu. Navyše podľa nich Cartes v záujme vlastnej ochrany bránil vyšetrovaniu významného medzinárodného zločinu.
„Vyjadrujem uznanie vláde Spojených štátov na čele s prezidentom Donaldom Trumpom za to, že po preskúmaní všetkých relevantných okolností a dôvodov mojej obhajoby konala objektívne a spravodlivo,“ uviedol Cartes.
„Vítame toto rozhodnutie vlády Spojených štátov a potvrdzujeme náš záväzok ešte užšie (s nimi) spolupracovať,“ reagoval na oznámenie o stiahnutí sankcií v pondelok Peňa.