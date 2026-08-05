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USA zrušili sankcie voči irackým aerolíniám spájaným s Iránom

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Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Americké ministerstvo financií spresnilo, že sankcie boli zrušené voči spoločnosti Fly Baghdad a jej dvom lietadlám.

Autor TASR
Washington 5. augusta (TASR) - Spojené štáty v stredu zrušili sankcie uvalené na irackú leteckú spoločnosť Fly Baghdad, ktorú predtým zaradili na sankčný zoznam pre jej údajné väzby na iránske Revolučné gardy (IRGC). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Americké ministerstvo financií spresnilo, že sankcie boli zrušené voči spoločnosti Fly Baghdad a jej dvom lietadlám. Naďalej však platia reštrikcie voči mužovi, ktorého úrady v USA označujú za majiteľa spoločnosti.

Washington zaradil aerolínie, ich lietadlá a majiteľa na sankčný zoznam v januári 2024. Tvrdil pritom, že táto spoločnosť poskytovala podporu jednotkám Kuds, ktoré sú tajnou zložkou IRGC zodpovednou za operácie v zahraničí, a ich spojencom v Iraku, Sýrii a Libanone.

Predstaviteľ amerického ministerstva financií, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že Fly Baghdad bola vyradená zo zoznamu po administratívnom prehodnotení prípadu.

Spoločnosť Fly Baghdad preukázala zásadné zmeny vo svojich aktivitách, takže jej zaradenie na zoznam už nie je opodstatnené,“ uviedol citovaný predstaviteľ.

Zároveň zdôraznil, že toto rozhodnutie neznamená zmenu americkej politiky voči iránskej vláde, jednotkám Kuds, žiadnej organizácii označenej za teroristickú a ani voči osobám, ktoré ich podporujú alebo konajú v ich mene.
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