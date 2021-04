USA zrušili sankcie voči prokurátorke ICC, uvalené za Trumpovej vlády

Washington 3. apríla (TASR) - Spojené štáty v piatok oznámili, že zrušia sankcie, ktoré vláda bývalého prezidenta Donalda Trumpa uvalila na hlavnú prokurátorku Medzinárodného trestného súdu (ICC) Fatou Bensoudovú. USA súčasne vyzvali na vzťahy s týmto tribunálom založené viac na spolupráci, informovala agentúra AFP.



Bývalý minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo minulý rok oznámil sankčné opatrenia a odmietnutie udelenia víz pre Bensoudovú po tom, ako začala vyšetrovanie obvinení z vojnových zločinov voči americkým vojakom v Afganistane.



Súd v Haagu tiež popudil Spojené štáty otvorením vyšetrovania obvinení z vojnových zločinov na palestínskych územiach zo strany Izraela, spojenca USA, ktorý odmieta jurisdikciu ICC.



Pompeov nástupca Antony Blinken teraz oznámil, že USA naďalej "dôrazne nesúhlasia" so zmienenými vyšetrovaniami tohto súdu.



"Domnievame sa však, že naše starosti týkajúce sa týchto prípadov možno lepšie riešiť rozhovormi so všetkými stranami zainteresovanými do procesu ICC namiesto uvaľovania sankcií," uviedol Blinken vo vyhlásení.



Dodal, že sankcie i zákaz vydávania víz Bensoudovej a pracovníkom jej kancelárie USA rušia.



Prokurátorka pochádzajúca z Gambie odchádza zo svojho postu v júni a vystrieda ju britský právnik zameraný na oblasť ľudských práv Karim Khan, ktorý teraz môže začať svoju prácu bez hrozby prípadných sankcií, dopĺňa AFP.