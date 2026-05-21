USA zrušili sankcie voči spravodajkyni OSN Albaneseovej
Albaneseová opakovane kritizovala zaobchádzanie Izraela s Palestínčanmi.
Autor TASR
Washington 21. mája (TASR) - Spojené štáty vyradili Francescu Albaneseovú, osobitnú spravodajkyňu OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach, zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Vyplýva to z webovej stránky amerického ministerstva financií, píše TASR podľa stredajších správ agentúr AFP a Reuters.
Albaneseová opakovane kritizovala zaobchádzanie Izraela s Palestínčanmi. Obvinila ho tiež z genocídy v súvislosti s jeho vojenskou kampaňou v Pásme Gazy po útokoch militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Viaceré americké spoločnosti obvinila Albaneseová zo spoluúčasti.
Washington informoval o sankciách voči Albaneseovej vlani v júli. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pri tejto príležitosti uviedol, že spravodajkyňa „bez hanby šírila antisemitizmus, vyjadrila podporu terorizmu a otvorené pohŕdanie Spojenými štátmi, Izraelom a Západom“.
Sankcie tejto talianskej právničke zakázali vstup do USA a využívanie tamojších bankových služieb.
Federálny sudca Richard Leon minulý týždeň dočasne zablokoval sankcie voči nej s odôvodnením, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa nimi zrejme porušila jej právo na slobodu prejavu. Samotná Albaneseová obvinenia z antisemitizmu popiera.
