USA zrušili víza držiteľovi Nobelovej ceny za mier Óscarovi Ariasovi

San José 2. apríla (TASR) — Bývalý kostarický prezident a nositeľ Nobelovej ceny za mier Óscar Arias oznámil, že mu boli zrušené jeho americké víza. Toto rozhodnutie mu bez ďalšieho vysvetlenia oznámili prostredníctvom e-mailu. Stalo sa tak po tom, ako Arias vo februári povedal, že prezident USA Donald Trump sa správa ako „rímsky cisár“, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP a portál Deutsche Welle.



„Spojené štáty sú — alebo aspoň boli — paradigmou demokracie. Dnes majú znaky autokracie,“ povedal 84-ročný exprezident na tlačovej konferencii vo svojom dome v San José. „Francúzi im dali Sochu slobody a teraz Spojené štáty slobodu obmedzujú. Prečo chcú potrestať tých, ktorí zmýšľajú inak? To nie je demokracia,“ dodal.



Arias uviedol, že nevie, prečo mu boli víza zrušené, no zdôraznil, že ho nič neumlčí a bude pokračovať v kritike politiky USA.



Arias kritizoval Trumpa okrem iného za jeho migračnú a colnú politiku, ako aj jeho správanie voči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas jeho návštevy Bieleho domu. Kritizoval aj súčasného kostarického prezidenta Rodriga Chavesa, ktorého obvinil, že sa riadi príkazmi z Washingtonu.



Prezidentom Kostariky bol Arias v rokoch 1986 - 1990 a 2006 - 2010. V roku 1987 dostal Nobelovu cenu za mier za sprostredkovanie mieru v konfliktoch v Guatemale, Salvádore a Nikarague.



Arias nie je prvým bývalým prezidentom stredoamerickej krajiny, ktorému odobrali americké víza, no u väčšiny ostatných to súviselo s korupciou v ich vlasti.