USA zrušili zbrojné embargo na Kambodžu, dôvodom je prímerie Thajska
Zákaz na vývoz zbraní do Kambodže v roku 2021 uvalil prezident Joe Biden s odôvodnením, že v krajine narastá vojenský vplyv Číny, nie sú dodržiavané ľudské práva a rozkvitá tam korupcia.
Autor TASR
Washington 6. novembra (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok zrušili zbrojné embargo uvalené na Kambodžu. Dôvodom je podpísanie dohody o prímerí so susedným Thajskom koncom minulého mesiaca. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa oznámenia v americkom Federálnom registri minister zahraničia Marco Rubio tento zákaz zrušil po tom, čo prezident „Trump priviedol Thajsko a Kambodžu k rokovaciemu stolu“ po vypuknutí bojov na spoločnej hranici.
„Na základe dôsledného úsilia Kambodže o mier a bezpečnosť vrátane toho prostredníctvom obnovenej spolupráce so Spojenými štátmi v oblasti obrannej spolupráce a boja proti nadnárodnej trestnej činnosti, sa minister zahraničných vecí rozhodol zrušiť embargo na obchod s obranným tovarom s Kambodžou,“ stojí v oznámení.
Predaj zbraní bude povolený alebo zamietnutý na základe individuálneho posúdenia každého prípadu a bude podliehať určitým kritériám. Pokrok prišiel aj po tom, čo sa americký minister obrany Pete Hegseth v piatok v Malajzii stretol s kambodžským ministrom obrany Teaom Seihom a dohodli sa aj na „reštarte bilaterálnych vojenských cvičení“.
Prezident Donald Trump sa v nedeľu 26. októbra zúčastnil na ceremoniálnom podpise dohody o prímerí medzi Kambodžou a Thajskom. Uzavreli ju po epizóde najsilnejších bojov za posledné viac ako desaťročie.
