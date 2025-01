USA zvažujú nové obmedzenia pre čínske drony

Washington 2. januára (TASR) - Spojené štáty zvažujú nové pravidlá, ktoré by obmedzili alebo zakázali bezpilotné lietadlá s technológiami od zahraničných protivníkov, ako sú Čína a Rusko. Dôvodom sú obavy o národnú bezpečnosť. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Komerčné využívanie dronov v najväčšej svetovej ekonomike je bežné. Ministerstvo však varuje, že americkým rivalom "môžu poskytnúť možnosť vzdialene pristupovať k týmto zariadeniam, manipulovať s nimi a odhaliť citlivé údaje".



Úrad pre priemysel a bezpečnosť znepokojuje najmä zapojenie Číny a Ruska do navrhovania, výroby alebo dodávky technológií kritických pre drony.



Najnovšie snahy by mohli viesť k obmedzeniam alebo k zákazu čínskych dronov, ktoré majú dominantné postavenie na trhu v globálnom komerčnom sektore.



"Zabezpečenie dodávateľského reťazca technológií bezpilotných lietadiel je rozhodujúce pre ochranu našej národnej bezpečnosti," vyhlásila ministerka obchodu Gina Raimondová.



Raimondová pripomenula, že Čína a Rusko "preukázali ochotu ohroziť americkú infraštruktúru a bezpečnosť prostredníctvom kybernetickej špionáže".



K zahraničným protivníkom USA patria aj Severná Kórea a Irán.



Rozhodnutie o nových pravidlách pripadne nastupujúcej administratíve novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.



Čínsky výrobca dronov DJI, ktorý dominuje na globálnom spotrebiteľskom trhu, pritiahol v predchádzajúcich rokoch pozornosť Washingtonu, a to aj pre svoju údajnú úlohu pri sledovaní etnických menšín v Číne.



Americkí zákonodarcovia opakovane vyjadrili obavy, že drony DJI predstavujú riziko prenosu dát, sledovania a ohrozenia národnej bezpečnosti, čo spoločnosť odmieta. Kongres v roku 2019 zakázal Pentagonu kupovať alebo používať drony a komponenty vyrobené v Číne.



Ministerstvo vo svojom vyhlásení vo štvrtok uviedlo, že verejnosť má do 4. marca možnosť pripomienkovať potenciálne pravidlá na ochranu dodávateľského reťazca pre bezpilotné lietadlá.