USA zvažujú obmedzenia pre pasažierov z Číny v súvislosti s covidom

Washington 28. decembra (TASR) - Spojené štáty zvažujú zavedenie cestovných obmedzení pri vstupe do krajiny pre pasažierov prichádzajúcich z Číny v súvislosti s koronavírusom po tom, čo Peking tento mesiac výrazne uvoľnil opatrenia spojené s covidom. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa v stredu odvolala na nemenovaných amerických predstaviteľov.



Spojené štáty podľa nich "sledujú vedu a rady expertov v oblasti verejného zdravotníctva, konzultujú so svojimi partnermi a zvažujú podniknutie podobných krokov... v záujme ochrany amerického ľudu". Nemenovaní predstavitelia sa podľa AFP odvolali na obavy vyjadrené Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), ako aj na opatrenia prijaté v Japonsku, Indii a Malajzii.



Japonsko bude napríklad od piatka vyžadovať od cestujúcich z Číny prichádzajúcich na japonské územie absolvovanie testu na ochorenie COVID-19, oznámil v utorok tamojší premiér Fumio Kišida.



Obmedzenia v oblasti hromadného testovania a karantény uvoľnila Čína na začiatku decembra – po takmer troch rokoch snahy úplne potlačiť šírenie covidu. Ukončenie povinného testovania na koronavírus však sťažilo sledovanie prudko rastúceho počtu nových prípadov nákazy. Čínske úrady priznali, že v súčasnosti je "nemožné" spočítať celkový počet pacientov s covidom.