USA zvažujú sankcie voči jednej z elitných jednotiek izraelskej armády

Washington 29. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí zistilo, že hrubého porušenia ľudských práv Palestínčanov sa dopustilo päť izraelských bezpečnostných jednotiek. Dané incidenty sa odohrali na Západnom brehu Jordánu, a to ešte pred vypuknutím vojny Izraela s palestínskym radikálnym hnutím Hamas v Pásme Gazy v októbri 2023, informuje TASR.



Zástupca hovorcu ministerstva zahraničných vecí USA Vedant Patel v pondelok spresnil, že štyri jednotky už prijali nápravné opatrenia na elimináciu prípadov porušovania ľudských práv.



V prípade piatej jednotky sa USA zatiaľ rozhodujú, či jej obmedzia vojenskú pomoc, ako to vyžaduje zákon v Spojených štátoch. Americká spravodajská televízia CNN spresnila, že touto jednotkou je ultraortodoxný prápor Necah Jehuda.



Patel dodal, že americká strana pokračuje v konzultáciách a rokovaniach s izraelskou vládou, ktorá o jednotke poskytla ďalšie informácie.



CNN doplnila, že podľa Leahyho zákona nemôžu Spojené štáty poskytovať pomoc zahraničným bezpečnostným jednotkám, ktoré sú preukázateľne zapojené do porušovania ľudských práv.



Podľa CNN však existuje výnimka povoľujúca obnovenie pomoci jednotke, ak minister zahraničných vecí rozhodne a oznámi Kongresu, že vláda danej krajiny podniká účinné kroky, aby postavila príslušníkov jednotky bezpečnostných síl zodpovedných za protiprávne konanie pred súd. Patel neposkytol podrobnosti o tom, kedy boli USA predložené takéto "dodatočné informácie".



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu úvahy o sankcionovaní elitných jednotiek izraelskej armády zo strany USA odsúdil ako "vrchol absurdity," poznamenala pred týždňom CNN. Rovnaký postoj zaujal aj izraelský minister obrany Joav Galant.



AFP pripustila, že prípadné reštrikcie voči práporu Necah Jehuda môžu mať podobný efekt ako sankcie uvalené na násilných radikálnych židovských osadníkov, čo znamená, že príklad Washingtonu by mohli nasledovať aj ďalšie západné krajiny.



Predpokladá sa súčasne, že v dohľadnom čase sa začne aj preverovanie konania izraelských jednotiek operujúcich v Pásme Gazy, a to vzhľadom na záplavu videí, ktoré ich príslušníci uverejňovali na sociálnych sieťach počas vojny proti Hamasu a ktoré dokazujú porušovanie kódexu správania sa príslušníkov izraelských bezpečnostných zložiek.