USA zvažujú zaviesť nové opatrenia pre cestujúcich z Británie

Washington 22. decembra (TASR) - Vláda Spojených štátov zvažuje, že pre obavy zo šírenia novej, oveľa nákazlivejšej mutácie koronavírusu SARS-CoV-2, bude od všetkých cestujúcich prichádzajúcich zo Spojeného kráľovstva požadovať negatívny výsledok testu na koronavírus, ktorý nebude môcť byť od ich odletu starší viac ako 72 hodín. S odvolaním sa na zdroje z prostredia amerických leteckých spoločností a vlády o tom v utorok informovala agentúra Reuters.



Členovia pracovnej skupiny Bieleho domu pre koronavírus diskutovali o tomto opatrení po ich pondelňajšom stretnutí ohľadom objavenia infekčnejšej mutácie nového koronavírusu v Británii, ktorého šírenie podnietilo desiatky krajín k pozastaveniu dopravného spojenia s touto krajinou. Aj keď pracovná skupina toto opatrenie podporila, Biely dom musí v tejto veci ešte definitívne rozhodnúť, píše Reuters.



Letecké spoločnosti prevádzkujúce lety z Londýna na medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho v New Yorku medzitým súhlasili so žiadosťou guvernéra štátu New York Andrewa Cuoma, aby umožnili letieť iba cestujúcim s negatívnym testom na koronavírus. Tri letecké spoločnosti - British Airways, Delta Air Lines a Virgin Atlantic - uviedli, že tento týždeň začnú s testovaním a skríningom cestujúcicg na tejto trase.



Hlavní transatlantickí dopravcovia, ktorí počas pandémie drasticky obmedzili lety, už dávnejšie v snahe vytvoriť "bezpečné cestovné koridory" zaviedli testovanie cestujúcich na leteckých linkách medzi niektorými americkými a európskymi mestami.



Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než varianty predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.