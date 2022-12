USA zvažujú, že Ukrajine dodajú systémy protivzdušnej obrany Patriot

Washington 13. decembra (TASR) - Spojené štáty sú pripravené schváliť dodávku batérie systémov protivzdušnej obrany Patriot pre Ukrajinu. V utorok to pod podmienkou anonymity uviedli traja americkí predstavitelia s tým, že toto rozhodnutie, ktoré zatiaľ nie je konečné a nebolo ani zverejnené, by mohlo byť prijaté tento týždeň. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Dva zdroje uviedli, že systémy Patriot by mali pochádzať zo zásob Pentagónu. Správu o úvahách USA dodať tieto systémy Ukrajine priniesla ako prvá stanica CNN.



AP konštatuje, že dodanie systémov Patriot by znamenalo výrazné posilnenie ukrajinskej obrany pred ruskými útokmi a mohlo by spôsobiť eskaláciu vojny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok členské krajiny skupiny G7, aby Ukrajine dodali viac zbraní, vrátane moderných tankov, ale aj raketového delostrelectva a "rakiet dlhého doletu", a pomohli jej tak brániť sa pred ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru.



Biely dom a Pentagón dlhodobo tvrdia, že poskytnutie ďalších zbraní pre protivzdušnú obranu Ukrajiny je prioritou a istý čas už zvažujú aj dodávky patriotov. Jeden zo zdrojov v tejto súvislosti poznamenal, že s príchodom zimy tieto úvahy nabrali na dôležitosti.