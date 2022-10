USA zvažujú, že Ukrajine pošlú systém protivzdušnej obrany Hawk

Washington 25. októbra (TASR) - Spojené štáty zvažujú, že Ukrajine pošlú svoj starší systém protivzdušnej obrany Hawk, aby sa mohla lepšie brániť pred útokmi ruských dronov a striel s plochou dráhou letu. V utorok to pre agentúru Reuters povedali dvaja americkí predstavitelia, informuje TASR.



Systém Hawk bude vylepšením menšieho systému protivzdušnej obrany Stinger kratšieho dosahu, ktorý Spojené štáty už Ukrajine pred časom poslali.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena využije na dodanie systému Hawk oprávnenie Presidential Drawdown Authority (PDA), ktoré v krízových situáciách umožňuje urýchlene poskytnúť vojenskú pomoc bez odobrenia americkým Kongresom.



Denník The Guardian pripomína, že Hawk je predchodcom systému protivzdušnej obrany Patriot, ktorý podľa vyjadrenia nemenovaných amerických predstaviteľov Spojené štáty Ukrajine nedodajú.



Spojené štáty by Ukrajine s najväčšou pravdepodobnosťou najskôr zaslali protivzdušné strely, lebo nie je jasné, či sú odpaľovacie zariadenia Hawku v dobrom technickom stave, keďže tento systém sa niekoľko desaťročí nachádzal v amerických skladoch.