USA zverejnili záverečnú správu o vyšetrovaní útoku na Kapitol

Na snímke zverejnenej v záverečnej správe výboru Snemovne reprezentantov, ktorý vyšetruje útok na americký Kapitol zo 6. januára, vo štvrtok 22. decembra 2022 prezident Donald Trump telefonuje s viceprezidentom Mikeom Penceom z Oválnej pracovne Bieleho domu ráno 6. januára 2021. Foto: TASR/AP

Washington 23. decembra (TASR) – Osobitný výbor Snemovne reprezentantov USA zverejnil vo štvrtok záverečnú správu o vyšetrovaní útoku na Kapitol zo 6. januára minulého roka. Dospel v nej k záveru, že vtedajší prezident Donald Trump nezákonne plánoval zvrátiť svoju porážku vo voľbách a nepokúsil sa zastaviť útok svojich priaznivcov na Kapitol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.Tento 845-stranový dokument, ktorý mal byť pôvodne zverejnený v stredu, bol vypracovaný na základe viac ako 1000 pohovor, desiatich vypočutí, miliónov strán dokumentov a rok a pol ročného vyšetrovania.uviedol výbor zložený zo siedmich demokratov a dvoch republikánov.Svedkovia – od mnohých Trumpových najbližších spolupracovníkov až po niektorých samotných výtržníkov – podrobne opísali Trumpove konanie ešte pred samotným útokom a ako jeho rozsiahla nátlaková kampaň na zvrátenie jeho porážky priamo ovplyvnila tých, ktorí vtrhli do Kapitolu.Správa v ôsmich kapitolách opisuje plán, ktorý Trump a jeho poradcovia vymysleli, aby sa pokúsili prekaziť potvrdenie víťazstva Joea Bidena. Zákonodarcovia opisujú Trumpov nátlak na štáty, federálnych predstaviteľov, zákonodarcov a viceprezidenta Mikea Pencea.Výbor uviedol, že Trumpove opakované, nepravdivé tvrdenia o rozsiahlych podvodoch vo voľbách rezonovali u jeho priaznivcov a šírili sa na sociálnych sieťach. V správe sa uvádza, že bývalý prezident urobil málo, aby neskôr útočníkov zastavil.Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej v predslove uviedla, že príslušné zistenia by mali byťVýbor v pondelok jednomyseľne rozhodol, že odporučí začať trestné stíhanie Trumpa a jeho spolupracovníkov. Navrhuje to konkrétne za podnecovanie vzbury, bránenie v úradnom výkone, sprisahanie s cieľom podviesť americkú vládu a za falošné výpovede. Odporúčanie je nezáväzné, konečné rozhodnutie je na ministerstve spravodlivosti.Výbor tiež začal zverejňovať stovky prepisov svojich výsluchov. Vo štvrtok zverejnil prepisy dvoch výpovedí bývalej asistentky v Trumpovej administratíve Cassidy Hutchinsonovej, ktorá pred výborom vypovedala v lete a podrobne opísala Trumpovo úsilie ovplyvniť výsledky volieb. Hutchinsonová opísala, ako mnohí exprezidentovi spojenci vrátane jej právnika na ňu tlačili, aby pri vypočúvaní nehovorila príliš veľa.