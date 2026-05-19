< sekcia Zahraničie
USA zverejnili zoznam strát vojenských lietadiel vo vojne s Iránom
Ministerstvo obrany odhadlo celkovú hodnotu týchto strát na 2,6 miliardy dolárov.
Autor TASR
Washington 19. mája (TASR) - Kongres USA zverejnil zoznam 42 amerických vojenských lietadiel, ktoré boli počas vojny v Iráne stratené, poškodené alebo zničené. Vznikol na základe informácií z Pentagónu, Centrálneho velenia USA (CENTCOM) a správ médií. Ministerstvo obrany odhadlo celkovú hodnotu týchto strát na 2,6 miliardy dolárov. TASR o tom píše podľa amerického webu Business Insider.
Vojenské operácie proti Iránu začali USA spolu s Izraelom 28. februára pod označením Operácia Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť). Konflikt zahŕňal vzdušné, námorné a raketové bojové nasadenia na celom Blízkom východe. Bojová aktivita sa v apríli počas prímeria spomalila, ale niektoré nálety sa obnovili a situácia zostáva nestála.
Jedným z najdrahších poškodených lietadiel bolo prieskumné lietadlo E-3 Sentry na základni princa Sultána v Saudskej Arábii. Pri kúpe účtovne stálo zhruba 270 miliónov dolárov.
Medzi ďalšie zničené alebo poškodené lietadlá patria štyri stíhačky F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II, sedem KC-135 Stratotanker na dopĺňanie paliva za letu, špionážny dron MQ-4C Triton, stíhačka A-10 Thunderbolt II alebo dvadsaťštyri bezpilotných strojov MQ-9 Reaper.
V publikovanej správe Kongres uviedol, že „nie je jasné či mu ministerstvo obrany, ktoré používa sekundárne označenie ministerstvo vojny“, a CENTCOM poskytli zoznam všetkých stratených lietadiel. Považuje to za informácie s vplyvom na rozpočet a môže to preto ovplyvniť rozhodovanie o dohľade Kongresu.
Počas vypočutia 12. mája úradujúci kontrolór Pentagónu Jules W. Hurst odhad nákladov na vojenské operácie v Iráne zvýšil na 29 miliárd dolárov. „Veľká časť tohto nárastu pochádza zo spresneného odhadu nákladov na opravu alebo výmenu vybavenia,“ povedal.
Predchádzajúce údaje podľa agentúry Reuters naznačovali, že len na prvých šesť dní vojny s Iránom sa vynaložilo najmenej 11,3 miliardy dolárov.
Minister obrany Pete Hegseth na vypočutí pred výborom Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily koncom apríla odhadol náklady na vojnu na menej ako 25 miliárd dolárov.
Vojenské operácie proti Iránu začali USA spolu s Izraelom 28. februára pod označením Operácia Epic Fury (Ohromujúca zúrivosť). Konflikt zahŕňal vzdušné, námorné a raketové bojové nasadenia na celom Blízkom východe. Bojová aktivita sa v apríli počas prímeria spomalila, ale niektoré nálety sa obnovili a situácia zostáva nestála.
Jedným z najdrahších poškodených lietadiel bolo prieskumné lietadlo E-3 Sentry na základni princa Sultána v Saudskej Arábii. Pri kúpe účtovne stálo zhruba 270 miliónov dolárov.
Medzi ďalšie zničené alebo poškodené lietadlá patria štyri stíhačky F-15E Strike Eagle, F-35A Lightning II, sedem KC-135 Stratotanker na dopĺňanie paliva za letu, špionážny dron MQ-4C Triton, stíhačka A-10 Thunderbolt II alebo dvadsaťštyri bezpilotných strojov MQ-9 Reaper.
V publikovanej správe Kongres uviedol, že „nie je jasné či mu ministerstvo obrany, ktoré používa sekundárne označenie ministerstvo vojny“, a CENTCOM poskytli zoznam všetkých stratených lietadiel. Považuje to za informácie s vplyvom na rozpočet a môže to preto ovplyvniť rozhodovanie o dohľade Kongresu.
Počas vypočutia 12. mája úradujúci kontrolór Pentagónu Jules W. Hurst odhad nákladov na vojenské operácie v Iráne zvýšil na 29 miliárd dolárov. „Veľká časť tohto nárastu pochádza zo spresneného odhadu nákladov na opravu alebo výmenu vybavenia,“ povedal.
Predchádzajúce údaje podľa agentúry Reuters naznačovali, že len na prvých šesť dní vojny s Iránom sa vynaložilo najmenej 11,3 miliardy dolárov.
Minister obrany Pete Hegseth na vypočutí pred výborom Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily koncom apríla odhadol náklady na vojnu na menej ako 25 miliárd dolárov.