Členovia americkej armády sa budú musieť povinne očkovať

Washington 10. augusta (TASR) – Všetci príslušníci armády Spojených štátov sa budú musieť dať do polovice septembra povinne zaočkovať proti novému koronavírusu. Vyplýva to z pondelňajšieho interného dokumentu amerického ministra obrany Lloyda Austina, píše agentúra AFP.



Austin uviedol, že nariadenie o povinnej vakcinácii vydá do 15. septembra alebo skôr, ak očkovacia látka farmaceutickej spoločnosti Pfizer/BioNTech alebo iné vakcíny (Moderna či Johnson & Johnson) dostanú konečné povolenie od amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), alebo ak budú počty nakazených naďalej stúpať.



Minister obrany v dokumente poznamenal, že pred tým, než vydá príkaz na povinné očkovanie, bude armáda „pozorne sledovať počty infikovaných - ktoré teraz stúpajú v súvislosti s variantom delta - a vplyv, ktorý môžu mať na našu pripravenosť".



„Nebudem váhať a budem konať skôr alebo odporučím prezidentovi iný postup, ak budem mať pocit, že je to potrebné," dodal Austin.



Pentagón takisto - v súlade s nariadením prezidenta Joea Bidena o nezaočkovaných federálnych pracovníkoch - zavedie dodatočné opatrenia vrátane nosenia rúšok, dodržiavania odstupu a cestovných obmedzení.



Biden v reakcii na kroky Pentagónu uviedol, že ohlásený prístup dôrazne podporuje. „Tieto vakcíny zachraňujú životy," povedal.



Keďže vakcíny proti covidu sú v USA schválené zatiaľ len na núdzové použitie, americká armáda od svojich členov nežiadala, aby sa dali zaočkovať, ako to robí pri iných vakcínach. V závislosti od toho, do akej krajiny sú vojaci vyslaní, môžu dostať až 17 rôznych vakcín, píše agentúra AP.



Podľa štatistík Pentagónu dostala vakcínu proti koronavírusu vyše polovica z 2,5 milióna vojakov v aktívnej službe a členov národnej gardy. Viac ako jeden milión z nich je zaočkovaných kompletne a ďalších 237.000 dostalo prvú dávku vakcíny.