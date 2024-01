USA:Húsíovia do Červeného mora vyslali bezposádkové ozbrojené plavidlo

Washington 5. januára (TASR) - Bezposádkové ozbrojené plavidlo vyslané z oblastí Jemenu, ktoré majú pod kontrolou povstalci húsíovia, sa vo štvrtok dostalo do blízkosti lodí amerického vojenského námorníctva i obchodných lodí v Červenom mori. Plavidlo následne vybuchlo. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Spojené štáty a viacero ďalších krajín v stredu vydalo spoločné vyhlásenie, ktoré USA označili za posledné varovanie pre húsíov, aby okamžite prestali s útokmi v oblasti Červeného mora a prepustili nezákonne zadržiavané lode a posádky.



Viceadmirál Brad Cooper, ktorý je veliteľom námorných operácii USA na Blízkom východe, uviedol, že húsíovia takéto bezpilotné plavidlo použili po prvý raz odkedy začali útočiť na lode v oblasti Červeného mora. Predtým však takéto zariadenia používali.



Odborník na raketové strely Fabian Hinz z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) povedal, že takéto bezposádkové plavidlá sú dôležitou časťou námorného arzenálu húsíov. Tí ich pravidelne využívajú ako tzv. samovražedné námorné drony, ktoré po zásahu cieľa explodujú.



Námestník amerického veľvyslanca pri OSN Christopher Lu v stredu na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN uviedol, že Irán húsíom dodáva financie a vyspelé zbraňové systémy vrátane dronov, striel s plochou dráhou letu a balistických striel. Irán sa podľa jeho slov takisto zúčastňuje na plánovaní útokov húsíov na obchodné lode v Červenom mori. USA podľa jeho slov nevyhľadávajú konfrontáciu s Iránom, Teherán však má na výber.



Jemenskí povstalci húsíovia opakovane dronmi a strelami útočia na plavidlá na dôležitej plavebnej trase v Červenom mori. Tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde Izrael bojuje proti militantnému hnutiu Hamas.



Spojené štáty minulý mesiac vytvorili mnohonárodnú námornú misiu, ktorá má chrániť dôležitú námornú trasu v Červenom mori. Obchodné spoločnosti totiž z bezpečnostných dôvodov menia trasy svojich lodí a plavia sa okolo Mysu dobrej nádeje na juhu Afriky. To výrazne predlžuje obchodné trasy a môže viesť k nárastu cien viacerých druhov tovaru.