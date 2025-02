Administratíva Donalda Trumpu plánuje prepustiť vyše 9000 zamestnancov

Washington 7. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje znížiť počet zamestnancov Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID) na menej ako 300 zo súčasných viac ako 10.000. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry AFP.



Dve odborové organizácie zastupujúce zamestnancov USAID podali vo štvrtok žalobu na Trumpa a jeho administratívu v súvislosti so znižovaním stavov. Žiadajú súdny príkaz na zastavenie prepúšťania personálu a likvidácie agentúry, uviedol vo štvrtok neskoro večer denník New York Times. V žalobe sa tiež uvádza, že agentúru nemožno zrušiť bez predchádzajúceho súhlasu Kongresu.



USAID už v utorok oznámila, že svojim zamestnancom po celom svete nariadila dovolenku, keďže plánuje stiahnuť personál zo zahraničných pracovísk. Vyvolalo to pobúrenie demokratov i ľudskoprávnych skupín. USAID financuje humanitárnu pomoc a charitatívne programy v približne 120 krajinách vrátane najchudobnejších regiónov sveta.



Musk označil agentúru za "hniezdo zmijí radikálnych ľavicových marxistov, ktorí nenávidia Ameriku", a prisľúbil, že ju zruší. Bez poskytnutia dôkazov tiež vyhlásil, že USAID vykonáva "nekalú prácu CIA" a údajne "financovala výskum biologických zbraní vrátane Covidu-19, ktorý zabil milióny ľudí".



Útok na agentúru vyvolal rýchlu reakciu skupín poskytujúcich pomoc. Tvrdia, že si už vynútil ukončenie niektorých programov vrátane toho, ktorý sa zameriaval na prevenciu a liečbu HIV.