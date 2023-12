USAID oznámila novú americkú pomoc pre Pásmo Gazy

Káhira 5. decembra (TASR) - Správkyňa Agentúry Spojených štátov amerických pre medzinárodný rozvoj (USAID) Samantha Powerová oznámila v utorok novú pomoc pre Pásmo Gazy. Spravila tak počas návštevy Egypta a obnovenia izraelských útokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Powerová navštívila egyptské mesto al-Aríš ležiace pri hraničnom priechode Rafah s Pásmom Gazy. Po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas bol istý čas zatvorený a otvorili ho až neskôr, no má len obmedzenú kapacitu pre dodávky pomoci do Gazy.



Správkyňa USAID počas návštevy ohlásila novú pomoc v hodnote 21 miliónov dolárov, ktorej súčasťou budú hygienické pomôcky či potraviny pre obyvateľov Gazy, kde je v súčasnosti nedostatok vody a iných základných tovarov.



Podľa USAID ide o dodatočnú pomoc k pomoci v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorú americký prezident Joe Biden ohlásil v októbri.



Powerová v Egypte dohliadala na dodávku americkej pomoci v objeme takmer 17 ton, ktorá bola súčasťou už skôr oznámenej podpory a obsahovala napríklad zdravotnícke pomôcky či zimné oblečenie.



USAID vo vyhlásení uvádza, že Spojené štáty pracujú na prekonaní diplomatických a operačných prekážok pre prístup humanitárnej pomoci a predkladajú v tejto súvislosti riešenia.



Spojené štáty čelia v arabských krajinách silnej kritike pre vojenskú a diplomatickú podporu Izraela, ktorý na útok Hamasu zo začiatku októbra reagoval v Pásme Gazy vojenskou operáciou proti militantom. Washington uviedol, že vyzval Izrael na väčšiu ochranu civilistov a umožnenie dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí po žiadostiach USA Izrael povolil dodávky paliva do Pásma Gazy.