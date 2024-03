USA: Incident v Gaze s množstvom mŕtvych dokazuje potrebu prímeria

Washington/Istanbul 29. februára (TASR) – Americký prezident Joe Biden naliehal vo štvrtok na rýchle uzavretie dohody o prímerí. Dôvodom bol incident v Pásme Gazy, pri ktorom počas rozdávania humanitárnej pomoci Palestínčanom prišlo o život viac než 100 ľudí. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Biden vo štvrtok telefonicky hovoril s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a katarským emírom Tamím ibn Hamadom Ál Sáním, uviedol Biely dom. Dodal, že všetci lídri vyjadrili ľútosť nad obeťami na životoch z radov civilného obyvateľstva a štvrtkové udalosti označili za "tragický a znepokojivý incident".



Katar, Egypt a USA sa v súčasnosti zapájajú do jednaní o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, pričom poukázali na to, že incident len zdôrazňuje naliehavú potrebu čo najskoršieho uzatvorenia rokovaní a rozšírenia humanitárnej pomoci prúdiacej do Pásma Gazy, uviedol Biely dom.



Ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané hnutím Hamas obvinilo izraelskú armádu (IDF) zo zastrelenia 104 osôb a zranenia 760 ďalších ľudí.



Izraelská armáda tvrdí, že civilné obyvateľstvo zaútočilo na nákladné automobily s humanitárnou pomocou, dav údajne ušliapal niekoľko desiatok ľudí. IDF prípad údajne ďalej vyšetruje.



Spojené štáty požiadali Izrael o podanie vysvetlenia a zaistenie bezpečného odovzdania humanitárnej pomoci. "Od dnešného skorého rána sme v kontakte s izraelskou vládou a sme oboznámení s tým, že prebieha vyšetrovanie. Budeme ho pozorne sledovať a naliehať na poskytnutie odpovedí," vyhlásil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Turecko na incident reagovalo obvinením Izraela z "ďalšieho zločinu proti ľudskosti". "Izrael si medzi zločiny pripísal ďalší zločin proti ľudskosti," vyhlásilo turecké ministerstvo zahraničných vecí. Tento incident je "ďalším dôkazom, že sa (Izrael) pokúša vedome a kolektívne zničiť Palestínčanov," dodáva ministerstvo.