USA:Je možné vyhnúť sa širšiemu konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom

Washington 29. júla (TASR) - Spojené štáty sú presvedčené, že je možné sa vyhnúť rozsiahlejšej vojne medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh aj napriek útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny, ktorý si v sobotu vyžiadal životy 12 detí. Uviedol to v pondelok Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Spojené štáty a Izrael počas víkendu po útoku rokovali na "viacerých úrovniach" a riziko prepuknutia plnohodnotného konfliktu je zveličované, uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



"Nikto nechce širšiu vojnu a som presvedčený, že budeme schopní sa tomuto vyhnúť," uviedol Kirby pre novinárov. "Všetci sme za posledných desať mesiacov viackrát počúvali o totálnej vojne. Tieto predpovede boli prehnané vtedy a úprimne si myslíme, že sú prehnané aj teraz," povedal hovorca.



Regionálne napätia po útoku na Golanské výšiny, z ktorého USA a Izrael vinia Iránom podporovaný Hizballáh, rastie. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok sľúbil "tvrdú reakciu" na útok počas návštevy miesta sobotňajšieho smrtiaceho raketového útoku v meste Madždal Šams.



Podľa Kirbyho by však situácia nemala mať vplyv na rokovania o prímerí v Pásme Gazy, kde vedie Izrael vojnu proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. "Nevidíme nijaké náznaky v tomto čase, v pondelok ráno, že by to malo mať výrazný vplyv," uviedol Kirby.