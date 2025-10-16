< sekcia Zahraničie
Ušakov: Budapešť ako dejisko schôdzky s Putinom navrhol Trump
Telefonát Putina s Trumpom podľa Ušakova trval dve a pol hodiny.
Autor TASR
Moskva/Washington 16. októbra (TASR) - Budapešť ako miesto schôdzky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom navrhol počas štvrtkového telefonátu americký prezident Donald Trump a šéf Kremľa s tým súhlasil, povedal novinárom vo štvrtok večer Putinov poradca Jurij Ušakov. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry TASS.
Telefonát Putina s Trumpom podľa Ušakova trval dve a pol hodiny. „Mimochodom, toto bol ich ôsmy telefonát,“ poznamenal Ušakov s tým, že iniciatíva na tento rozhovor vyšla z Kremľa.
„Počas tohto rozhovoru si vymenili množstvo informácií a zároveň to bolo veľmi otvorené a dôverné,“ zdôraznil poradca ruského prezidenta.
Ako pokračoval, Putin podrobne oboznámil Trumpa so svojím hodnotením vývoja „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine, kde majú podľa neho ruské jednotky strategickú iniciatívu na celej frontovej línii. „(Putin) pritom zdôraznil záujem Ruska na dosiahnutí mierového, politického a diplomatického riešenia,“ informoval Ušakov.
Prezidenti Ruska a USA sa podľa neho zhovárali aj o prípadnej dodávke výkonných amerických rakiet s plochou dráhou letu typu Tomahawk Ukrajine. Očakáva sa, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v piatok na stretnutí s Trumpom v Bielom dome žiadať práve o tieto ďalekonosné útočné strely.
„Putin zopakoval svoje stanovisko, že rakety Tomahawk nezmenia situáciu na bojisku, avšak výrazne poškodia vzťahy medzi našimi krajinami, nehovoriac o vyhliadkach na mierové urovnanie (konfliktu na Ukrajine),“ upozornil Ušakov.
„Trump povedal, že sa zajtra stretne so Zelenským a pri rokovaní s ním bude brať do úvahy postoje ruského prezidenta, ktoré vyjadril v dnešnom telefonáte,“ odpovedal Ušakov na novinársku otázku, či Trump o dodávke tomahawkov Ukrajine rozhodne už pred schôdzkou v Budapešti. Tá zatiaľ nemá určený termín, avšak prípravy na ňu sa podľa Ušakova začnú už v najbližších dňoch. V tejto súvislosti sa čoskoro uskutoční aj telefonát ministrov zahraničných vecí Sergeja Lavrova a Marca Rubia.
Podľa Ušakova Trump počas telefonátu opakovane zdôrazňoval dôležitosť čo najskoršieho dosiahnutia mieru na Ukrajine. Zároveň vraj priznal, že tento ozbrojený konflikt je najťažší zo všetkých, ktoré vo funkcii prezidenta USA riešil.
Telefonát Putina s Trumpom podľa Ušakova trval dve a pol hodiny. „Mimochodom, toto bol ich ôsmy telefonát,“ poznamenal Ušakov s tým, že iniciatíva na tento rozhovor vyšla z Kremľa.
„Počas tohto rozhovoru si vymenili množstvo informácií a zároveň to bolo veľmi otvorené a dôverné,“ zdôraznil poradca ruského prezidenta.
Ako pokračoval, Putin podrobne oboznámil Trumpa so svojím hodnotením vývoja „špeciálnej vojenskej operácie“ na Ukrajine, kde majú podľa neho ruské jednotky strategickú iniciatívu na celej frontovej línii. „(Putin) pritom zdôraznil záujem Ruska na dosiahnutí mierového, politického a diplomatického riešenia,“ informoval Ušakov.
Prezidenti Ruska a USA sa podľa neho zhovárali aj o prípadnej dodávke výkonných amerických rakiet s plochou dráhou letu typu Tomahawk Ukrajine. Očakáva sa, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v piatok na stretnutí s Trumpom v Bielom dome žiadať práve o tieto ďalekonosné útočné strely.
„Putin zopakoval svoje stanovisko, že rakety Tomahawk nezmenia situáciu na bojisku, avšak výrazne poškodia vzťahy medzi našimi krajinami, nehovoriac o vyhliadkach na mierové urovnanie (konfliktu na Ukrajine),“ upozornil Ušakov.
„Trump povedal, že sa zajtra stretne so Zelenským a pri rokovaní s ním bude brať do úvahy postoje ruského prezidenta, ktoré vyjadril v dnešnom telefonáte,“ odpovedal Ušakov na novinársku otázku, či Trump o dodávke tomahawkov Ukrajine rozhodne už pred schôdzkou v Budapešti. Tá zatiaľ nemá určený termín, avšak prípravy na ňu sa podľa Ušakova začnú už v najbližších dňoch. V tejto súvislosti sa čoskoro uskutoční aj telefonát ministrov zahraničných vecí Sergeja Lavrova a Marca Rubia.
Podľa Ušakova Trump počas telefonátu opakovane zdôrazňoval dôležitosť čo najskoršieho dosiahnutia mieru na Ukrajine. Zároveň vraj priznal, že tento ozbrojený konflikt je najťažší zo všetkých, ktoré vo funkcii prezidenta USA riešil.