< sekcia Zahraničie
Ušakov: Celý Donbas je ruským územím
Postavenie regiónu Donbas, ktorý spolu tvoria ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť, je kľúčovým sporným bodom v rozhovoroch o mierovom riešení ruskej vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 12. decembra (TASR) - Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku. Reagoval na otázku ruského reportéra o návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na referendum o územných ústupkoch. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Postavenie regiónu Donbas, ktorý spolu tvoria ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť, je kľúčovým sporným bodom v rozhovoroch o mierovom riešení ruskej vojny na Ukrajine.
Ušakov sa v odpovedi na otázku novinára odvolával na ruskú ústavu, podľa ktorej je tento región ruským územím. „Celý Donbas je ruský,“ zdôraznil. Podľa denníka Kommersant tiež povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné po tom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. „Ak nie rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami, toto územie sa dostane pod plnú kontrolu Ruskej federácie,“ uviedol.
Poradca priblížil, že Moskva dosiaľ nevidela upravené americké návrhy, vypracované po najnovších rozhovoroch Spojených štátov s Ukrajinou, podľa jeho slov ich však nemusí vnímať priaznivo. „Keď ich uvidíme, nemusí sa nám páčiť veľa vecí, takto to vnímam,“ doplnil Ušakov s tým, že Kremeľ potrebuje vidieť aj výsledok očakávaných víkendových rokovaní európskych a ukrajinských predstaviteľov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok potvrdil, že Kyjev poslal Spojený štátom aktualizovanú verziu mierového plánu. Dodal, že USA trvajú na vytvorení demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami na východe Ukrajiny ako súčasť urovnania vojnového konfliktu.
Postavenie regiónu Donbas, ktorý spolu tvoria ukrajinská Donecká a Luhanská oblasť, je kľúčovým sporným bodom v rozhovoroch o mierovom riešení ruskej vojny na Ukrajine.
Ušakov sa v odpovedi na otázku novinára odvolával na ruskú ústavu, podľa ktorej je tento región ruským územím. „Celý Donbas je ruský,“ zdôraznil. Podľa denníka Kommersant tiež povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné po tom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. „Ak nie rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami, toto územie sa dostane pod plnú kontrolu Ruskej federácie,“ uviedol.
Poradca priblížil, že Moskva dosiaľ nevidela upravené americké návrhy, vypracované po najnovších rozhovoroch Spojených štátov s Ukrajinou, podľa jeho slov ich však nemusí vnímať priaznivo. „Keď ich uvidíme, nemusí sa nám páčiť veľa vecí, takto to vnímam,“ doplnil Ušakov s tým, že Kremeľ potrebuje vidieť aj výsledok očakávaných víkendových rokovaní európskych a ukrajinských predstaviteľov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok potvrdil, že Kyjev poslal Spojený štátom aktualizovanú verziu mierového plánu. Dodal, že USA trvajú na vytvorení demilitarizovanej „voľnej ekonomickej zóny“ medzi ruskými a ukrajinskými jednotkami na východe Ukrajiny ako súčasť urovnania vojnového konfliktu.