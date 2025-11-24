< sekcia Zahraničie
Ušakov: Európsky plán pre Ukrajinu je na prvý pohľad nekonštruktívny
BBC podotkla, že nie je jasné, aké znenie amerického mierového plánu má Moskva k dispozícii.
Autor TASR
Moskva 24. novembra (TASR) - Rusko preskúmalo verziu amerického plánu na dosiahnutie mieru na Ukrajine, ale neprebehli o ňom žiadne diskusie. Podľa britskej stanice BBC to v pondelok uviedol poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov.
BBC podotkla, že nie je jasné, aké znenie amerického mierového plánu má Moskva k dispozícii. Koncom minulého týždňa niekoľko médií zverejnilo 28-bodový plán, o ktorom USA a Ukrajina rokovali počas víkendu v Ženeve.
„Dostali sme návrh, o ktorom sa diskutuje“ a ktorý „bude prirodzene predmetom revízie a úprav, a to ako na našej strane, tak s najväčšou pravdepodobnosťou aj na ukrajinskej strane, ako aj na americkej a európskej strane,“ povedal novinárom Ušakov.
Podľa neho je verzia mierového plánu, preskúmaná v Moskve, „v súlade s dohodami dosiahnutými na Aljaške“ počas stretnutia prezidentov USA a Ruska - Donalda Trumpa a Vladimira Putina.
Ušakov dodal, že mnohé ustanovenia amerického plánu sú pre Rusko prijateľné, ale nie všetky.
Putinov poradca komentoval aj „európsky plán“ na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý je však podľa neho „na prvý pohľad úplne nekonštruktívny a nevyhovuje nám.“
Viaceré americké denníky v pondelok informovali, že americký návrh plánu na obnovenie mieru na Ukrajine bol počas rokovaní v Ženeve zredukovaný z pôvodných 28 na 19 bodov. Zdroje denníkov neuviedli, ktoré body boli odstránené.
Denník Washington Post napísal, že konečný súbor návrhov v pláne na ukončenie vojny na Ukrajine sa ešte môže zmeniť.
Podľa zdroja novín bol základom plán vypracovaný USA. Európske protinávrhy označil citovaný zdroj za užitočné.
Podľa agentúry Bloomberg bol plán do neskorého nedeľného večera zúžený na stručnejší zoznam kľúčových bodov, ktoré by umožnili čo najrýchlejšie dosiahnutie prímeria. Zdroj agentúry uviedol, že otázky vylúčené z dokumentu v počiatočnej fáze budú riešené neskôr.
Najnovšia verzia dokumentu už nespomína použitie zmrazených ruských aktív na proces obnovy Ukrajiny, ktorý mali podľa pôvodného plánu riadiť USA.
Územné otázky budú pravdepodobne prerokované na stretnutí Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa, povedal agentúre Bloomberg Ihor Brusilo, zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny.
Ukrajinský spravodajský web Suspiľne s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu uvádza, že stretnutie medzi americkým a ukrajinským prezidentom nie je na tento týždeň naplánované.
