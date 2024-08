Ušakov: Pre inváziu v Kursku nebudeme viesť mierové rokovania

Moskva 19. augusta (TASR) - Poradca ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov v pondelok vyhlásil, že Moskva zatiaľ nie je pripravená začať mierové rokovania s Ukrajinou. Ako dôvod uviedol ofenzívu ukrajinských síl v ruskej Kurskej oblasti. Vyzdvihol však, že Rusko zatiaľ nestiahlo svoje predošlé mierové návrhy, ktoré Ukrajine prednieslo v júni. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters.



"V tejto fáze a vzhľadom na tento nerozvážny čin (ukrajinská ofenzíva v Kursku, pozn. TASR) spolu nebudeme hovoriť," uviedol Ušakov vo vyhlásení pre ruský spravodajský portál SHOT.



Do Kurskej oblasti ukrajinské jednotky vtrhli 6. augusta. Kyjev tvrdí, že počas tejto najväčšej cezhraničnej operácie od začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu sa im podarilo obsadiť územie s rozlohou vyše 1000 štvorcových kilometrov.



Na otázku, či sú návrhy na mierové rokovania, ktoré v júni predložil Putin, už von z hry pre pokračujúcu inváziu Ukrajincov v Kurskej oblasti, Ušakov odpovedal, že nie. "Nie, neboli stiahnuté. V tejto chvíli by však samozrejme bolo úplne nevhodné vstúpiť do akéhokoľvek rokovacieho procesu," doplnil.



V júni ruský prezident uviedol, že Rusko ukončí vojnu na Ukrajine a začne mierové rokovania len pod podmienkou, že Kyjev sa vzdá ambície členstva v NATO a odovzdá Moskve štyri oblasti, ktoré anektovala po zmanipulovanom referende. Ukrajinská vláda tieto podmienky odmietla a považuje ich za rovné kapitulácii.



Putinov poradca v rozhovore taktiež povedal, že súčasný ruský postoj ohľadom budúcich mierových rokovaní nie je nemenný a bude sa vyvíjať s ohľadom na situáciu na bojisku.