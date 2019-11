Ušakov: Putin a Zelenskyj sa v Paríži zrejme stretnú bilaterálne

Moskva 27. novembra (TASR) - Bilaterálne stretnutie prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského počas summitu normandskej štvorky 9. decembra v Paríži sa zrejme uskutoční. Oznámil to v stredu zahraničnopolitický poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov.



"Som presvedčený, že to ide týmto smerom, k samostatnému stretnutiu (medzi ruským a ukrajinským prezidentom). Budú v rovnakej miestnosti. Verím, že sa budú rozprávať," citovala Ušakova agentúra TASS.



Ušakov zároveň uviedol, že návrh dokumentu o summite normandskej štvorky je už do značnej miery pripravený, nemožno však vylúčiť, že ho lídri zmenia a doplnia.



Ušakov neuviedol, aké témy sú zahrnuté v tomto návrhu. Len zdôraznil, že "bol vypracovaný na úrovni expertov a lídri by ho mali schváliť. Zatiaľ ho však ešte nevideli".