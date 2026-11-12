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Ušakov: Putin podporil návrh USA na architektúru európskej bezpečnosti
Ušakov podľa agentúry Interfax označil rokovanie Putina s Witkoffom a Kushnerom za „vecné, konštruktívne, otvorené a užitočné, rovnako ako všetky predchádzajúce rozhovory“.
Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na rokovaní s americkými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom opätovne podporil americký návrh riešiť otázky bezpečnosti Ruska a Ukrajiny vytvorením budúceho komplexného systému európskej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa správ britskej stanice BBC a ruskej agentúry Interfax.
Po ich schôdzke v moskovskom Kremli to uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov. Dodal, že súčasný systém európskej bezpečnosti nefunguje a Moskva dúfa, že európske krajiny podporia rokovania o novej dlhodobej „architektúre nejadrovej bezpečnosti a mierového usporiadania.“
„Putinov poradca tiež uviedol, že Rusko zostáva v kontakte s Witkoffom a Kushnerom a ešte pred stretnutím Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Číne s nimi plánuje prerokovať aktuálnu situáciu. Rusko je podľa Ušakova pripravené okamžite začať so Spojenými štátmi rokovať o návrhoch týkajúcich sa európskej bezpečnosti. Moskva chce pritom predložiť aj „nové podnety“.
Ušakov informoval, že americkí vyjednávači aktívne podporili Putinov návrh uskutočniť humanitárnu operáciu v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Zároveň sa podľa neho rokuje o podmienkach „najväčšej“ výmeny vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou.
Kremeľ podľa Ušakova očakáva, že Witkoff a Kushner odovzdajú ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému „odkazy“ z rokovania s Putinom. Americkí vyslanci sa so Zelenským majú stretnúť v írskom Dubline.
Ušakov podľa agentúry Interfax označil rokovanie Putina s Witkoffom a Kushnerom za „vecné, konštruktívne, otvorené a užitočné, rovnako ako všetky predchádzajúce rozhovory“.
Po ich schôdzke v moskovskom Kremli to uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov. Dodal, že súčasný systém európskej bezpečnosti nefunguje a Moskva dúfa, že európske krajiny podporia rokovania o novej dlhodobej „architektúre nejadrovej bezpečnosti a mierového usporiadania.“
„Putinov poradca tiež uviedol, že Rusko zostáva v kontakte s Witkoffom a Kushnerom a ešte pred stretnutím Putina s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Číne s nimi plánuje prerokovať aktuálnu situáciu. Rusko je podľa Ušakova pripravené okamžite začať so Spojenými štátmi rokovať o návrhoch týkajúcich sa európskej bezpečnosti. Moskva chce pritom predložiť aj „nové podnety“.
Ušakov informoval, že americkí vyjednávači aktívne podporili Putinov návrh uskutočniť humanitárnu operáciu v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Zároveň sa podľa neho rokuje o podmienkach „najväčšej“ výmeny vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou.
Kremeľ podľa Ušakova očakáva, že Witkoff a Kushner odovzdajú ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému „odkazy“ z rokovania s Putinom. Americkí vyslanci sa so Zelenským majú stretnúť v írskom Dubline.
Ušakov podľa agentúry Interfax označil rokovanie Putina s Witkoffom a Kushnerom za „vecné, konštruktívne, otvorené a užitočné, rovnako ako všetky predchádzajúce rozhovory“.