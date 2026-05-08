Ušakov: Rusko súhlasilo s uzavretím trojdňového prímeria na Ukrajine
Moskva 8. mája (TASR) - Rusko súhlasilo s iniciatívou amerického prezidenta Donalda Trumpa na uzavretie prímeria vo vojne na Ukrajine od 9. do 11. mája i s výmenou po 1000 zajatcov. Uviedol to v piatok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Za ruskú stranu potvrdzujem prijatie iniciatívy, ktorú práve navrhol americký prezident Donald Trump a ktorá sa týka prímeria pre výmenu vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou,“ potvrdil Ušakov.
Trump prímerie oznámil na sociálnej sieti Truth Social. „S potešením oznamujem, že vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou bude platiť TROJDŇOVÉ PRÍMERIE (9., 10. a 11. mája). Oslavy v Rusku sú na Deň víťazstva, ale rovnako aj na Ukrajine, pretože aj oni boli dôležitou súčasťou a faktorom druhej svetovej vojny. Toto prímerie bude zahŕňať pozastavenie všetkej kinetickej aktivity a tiež výmenu 1000 zajatcov z každej krajiny,“ napísal.
O prímerie požiadal šéf Bieleho domu priamo prezidentov Ruska a Ukrajiny, Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského. „Dúfajme, že to je začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdo bojovanej vojny. Pokračujú rozhovory o ukončení tohto veľkého konfliktu, najväčšieho od druhej svetovej vojny, a každý deň sa k nemu dostávame bližšie,“ dodal.
Prímerie medzičasom potvrdil aj Zelenskyj. Podpísal tiež dekrét, ktorým armáde zakázal podniknúť útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva v sobotu 9. mája.
„Vzhľadom na početné žiadosti a z humanitárnych dôvodov, ktoré boli stanovené v rokovaniach s americkou stranou 8. mája 2026, nariaďujem: Povoliť 9. mája 2026 usporiadanie vojenskej prehliadky v meste Moskva (Ruská federácia),“ píše sa v prezidentskom dekréte. „Počas trvania prehliadky od 10.00 h ráno kyjevského času bude územie Červeného námestia vylúčené z plánu použitia ukrajinských zbraní,“ nariadil Zelenskyj. V dekréte sú priložené aj GPS súradnice Červeného námestia.
Zelenskyj zároveň na sociálnej sieti X vyhlásil, že humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú pre Ukrajinu dôležitejšie ako Červené námestie v Moskve.
Rusko jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája, keď si bude vojenskou prehliadkou pripomínať koniec druhej svetovej vojny. Ukrajina naopak vyhlásila pokoj zbraní, ktorý platil od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ).
