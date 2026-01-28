Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ušakov: Ruský prezident je otvorený stretnutiu so Zelenským v Moskve

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Rusko nikdy nevylučovalo stretnutie prezidentov, vyhlásil poradca v ruskej štátnej televízii.

Autor TASR
Kyjev 28. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je otvorený stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zameranom na vojnu na Ukrajine, uviedol v stredu poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Rusko nikdy nevylučovalo stretnutie prezidentov, vyhlásil poradca v ruskej štátnej televízii. Pokiaľ je Zelenskyj pripravený na rokovania, môže prísť do Moskvy, čo Putin ponúkol už niekoľkokrát, tvrdí Ušakov. Zdôraznil, že takéto stretnutie by sa muselo dobre pripraviť a zamerať na výsledky. Rusko by tiež zaručilo bezpečnosť ukrajinského prezidenta.

Ukrajina považuje cestu Zelenského do Moskvy z bezpečnostných dôvodov za vylúčenú. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v minulosti uviedol, že ukrajinský líder je pripravený rokovať s Putinom v rámci snáh o ukončenie ruskej vojny. Podľa Sybihu sa však nevyriešili najcitlivejšie otázky vrátane územného rozdelenia či jadrovej elektráreň v Záporoží, píše portál European Pravda.

Najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe od marca 2022 okupujú ruské vojská. Rusko tiež podmieňuje prímerie územnými ústupkami, najmä stiahnutím ukrajinských síl z Doneckej a Luhanskej oblasti.

Počas víkendu sa vyjednávači z Ukrajiny a Ruska stretli po prvýkrát za niekoľko mesiacov na priamych rokovaniach v Spojených arabských emirátoch, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Rokovania by podľa plánu mali pokračovať v nedeľu v Abú Zabí.
