Ušakov: Tímy vyjednávačov o Ukrajine nadviažu kontakt v dohľadnom čase

Rijád 18. februára (TASR) - Rokovania ruských a amerických predstaviteľov v saudskoarabskom Rijáde sa popoludní skončili. Celkovo trvali 4 a pol hodiny. Podľa poradcu ruského prezidenta Jurija Ušakova zatiaľ nie je jasné, kedy sa stretnú prezidenti oboch krajín. Uviedol však, že kontakt čoskoro spolu nadviažu špeciálne tímy, ktoré budú rokovať o konflikte na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa agentúr TASS a AFP.



"Delegácie oboch krajín čaká náročná práca. Sme na to pripravení, ale zatiaľ je ťažké hovoriť o konkrétnom dátume stretnutia oboch lídrov," povedal Ušakov. Spochybnil skoršie informácie zverejnené agentúrou Bloomberg o tom, že stretnutie prezidentov sa môže uskutočniť už budúci týždeň. "Je to nepravdepodobné," vyhlásil.



V najbližšom čase by sa mali skontaktovať tímy vyjednávačov, ktoré sa budú zaoberať vojnou na Ukrajine. "Vyjadrili a prediskutovali sme naše principiálne postoje a dohodli sme sa, že špeciálne tímy vyjednávačov nadviažu kontakt v primeranom čase," vyhlásil Ušakov. Kto bude viesť rokovania za ruskú stranu neprezradil a uviedol, že toto rozhodnutie je na ruskom prezidentovi.



Počas rokovania sa podľa Ušakova otvorila aj otázka opätovného zbližovania medzi Ruskom a USA. Poradca ruského prezidenta však tvrdí, že zatiaľ je ťažké povedať, či k nemu skutočne dochádza. Ušakov ozrejmil, že "viedli vážne rozhovory ohľadom všetkých otázok" a zhodli sa, že "budú zohľadňovať záujmy jeden druhého".



Podľa hovorkyne amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceovej sa obe delegácie zhodli, že "budú riešiť problémy vo vzájomných vzťahoch s cieľom podniknúť kroky potrebné na normalizáciu fungovania diplomatických misií."



Šéf americkej diplomacie Marco Rubio ozrejmil, že v uplynulých rokoch došlo k výraznému obmedzeniu personálu na zastúpeniach v Moskve a Washingtone. "Budeme potrebovať fungujúce diplomatické misie, ktoré budú schopné normálne pracovať, aby sme mohli pokračovať v týchto aktivitách."



Prvým priamym rozhovorom medzi oboma krajinami od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 pred necelým týždňom predchádzal telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Šéf Bieleho domu po ňom oznámil začiatok rokovaní s Kremľom o skončení vojny.



Rokovania viedli ministri zahraničných vecí Rubio a Sergej Lavrov. Zúčastnil sa na nich aj Trumpov vyslanec pre Blízky východ Steve Witkoff, poradca pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a poradca ruského prezidenta Ušakov.