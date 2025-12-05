< sekcia Zahraničie
Ušakov: Trump a Putin by sa mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti
Pôvodný 28-bodový americký mierový plán, ktorý sa podľa odborníkov a médií prikláňal k požiadavkám Moskvy, upravili predstavitelia USA a Ukrajiny na ich stretnutí v Ženeve.
Autor TASR
Moskva 5. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin a osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff počas ich nedávneho rokovania v Kremli diskutovali o mierovom ukončení vojny na Ukrajine na základe principiálnych dohôd, ktoré Putin dosiahol s Trumpom na ich augustovom summite na Aljaške. V piatok to podľa agentúry TASS zopakoval poradca ruského prezidenta Dmitrij Ušakov. Trump a Putin by sa podľa jeho slov mohli stretnúť už v blízkej budúcnosti, informuje TASR.
Witkoff sa v utorok v Moskve po šiestykrát tento rok stretol s Putinom. Prvýkrát bol na takomto stretnutí prítomný i Trumpov zať Jared Kushner. Ušakov po približne päťhodinovom rokovaní povedal, že strany zatiaľ nedosiahli žiaden kompromis, no zdôraznil, že niektoré body v návrhu mierového plánu sú pre Rusko neprijateľné.
Putinov poradca v piatok pre kanál Zvezda podľa TASS povedal, že v kľúčových rokovaniach, na ktorých sa podieľa aj šéf Kremľa, bol dosiahnutý pokrok a že Rusko je pripravené ďalej spolupracovať s USA na riešení konfliktu na Ukrajine. Poradca tiež obvinil Európu, že neustále predkladá požiadavky, ktoré sú pre Moskvu neprijateľné a neprispievajú k ukončeniu vojny.
Stretnutie ruského a amerického prezidenta by sa podľa Ušakova mohlo uskutočniť už v dohľadnej dobe, nateraz však podľa neho nie je v pláne žiadny nový telefonát medzi nimi ani ďalšie stretnutie s Witkoffom. Rusko momentálne čaká na odpoveď USA po utorňajších rozhovoroch medzi Putinom a Trumpovým vyslancom, dodal Ušakov.
Lídri USA a Ruska sa naposledy osobne stretli 15. augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage. Summit sa skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no Trump aj Putin hovorili o „pokroku“.
