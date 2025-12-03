Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ušakov: Vojenské úspechy Ruska na Ukrajine ovplyvnili rokovania s USA

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (tretí sprava), poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov (štvrtý sprava), ruský vyslanec Kirill Dmitrijev (vpravo), osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff (vľavo uprostred), zať Donalda Trumpa Jared Kushner (tretí zľava) počas stretnutia o americkom mierovom pláne v Moskve v utorok 2. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Reuters pripomína, že Rusko v súčasnosti okupuje 19 percent Ukrajiny.

Autor TASR
Moskva 3. decembra (TASR) - Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov v stredu vyhlásil, že nedávne úspechy ruskej armády na ukrajinskom bojisku mali vplyv na rokovania s americkými vyslancami, ktoré sa uskutočnili v utorok. Upozornili na to agentúry Reuters a TASS, informuje TASR.

Priebeh a charakter rokovaní boli samozrejme ovplyvnené úspechmi na bojisku v uplynulých týždňoch. Inými slovami, naši ruskí vojaci svojimi vojenskými úspechmi prispeli k pozitívnejšiemu hodnoteniu možných ciest k mierovému urovnaniu zo strany našich zahraničných partnerov,“ povedal Ušakov novinárom.

Vyjadril tiež nádej, že Ukrajina a jej európski spojenci zaujmú „vyváženejší postoj a pohľad na aktuálne dianie“.

Reuters pripomína, že Rusko v súčasnosti okupuje 19 percent Ukrajiny. Minulý týždeň ohlásilo dobytie mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti a v pondelok pád strategického Pokrovska v Doneckej oblasti a Vovčanska v Charkovskej oblasti. Velenie ukrajinskej armády však v utorok vyhlásilo, že boje v Pokrovsku pokračujú a ruské jednotky, ktoré vztýčili vlajku v centre mesta, boli odrazené.

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok päť hodín rokoval s vyslancami USA Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu. Rokovania nepriniesli kompromis, avšak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že Putin americký mierový plán neodmietol a niektoré časti plánu ruská strana akceptovala.
