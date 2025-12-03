< sekcia Zahraničie
Ušakov: Vojenské úspechy Ruska na Ukrajine ovplyvnili rokovania s USA
Autor TASR
Moskva 3. decembra (TASR) - Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov v stredu vyhlásil, že nedávne úspechy ruskej armády na ukrajinskom bojisku mali vplyv na rokovania s americkými vyslancami, ktoré sa uskutočnili v utorok. Upozornili na to agentúry Reuters a TASS, informuje TASR.
„Priebeh a charakter rokovaní boli samozrejme ovplyvnené úspechmi na bojisku v uplynulých týždňoch. Inými slovami, naši ruskí vojaci svojimi vojenskými úspechmi prispeli k pozitívnejšiemu hodnoteniu možných ciest k mierovému urovnaniu zo strany našich zahraničných partnerov,“ povedal Ušakov novinárom.
Vyjadril tiež nádej, že Ukrajina a jej európski spojenci zaujmú „vyváženejší postoj a pohľad na aktuálne dianie“.
Reuters pripomína, že Rusko v súčasnosti okupuje 19 percent Ukrajiny. Minulý týždeň ohlásilo dobytie mesta Kupiansk v Charkovskej oblasti a v pondelok pád strategického Pokrovska v Doneckej oblasti a Vovčanska v Charkovskej oblasti. Velenie ukrajinskej armády však v utorok vyhlásilo, že boje v Pokrovsku pokračujú a ruské jednotky, ktoré vztýčili vlajku v centre mesta, boli odrazené.
Ruský prezident Vladimir Putin v utorok päť hodín rokoval s vyslancami USA Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu. Rokovania nepriniesli kompromis, avšak hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu vyhlásil, že Putin americký mierový plán neodmietol a niektoré časti plánu ruská strana akceptovala.
